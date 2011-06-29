Günlük faizi bile 9 aylık asgari ücrete bedel

T24 - Süper Loto, 9 haftalık devrin ardından bu hafta 22 milyon liraya ulaşacak. Büyük ikramiyenin günlük faizi bile zengin olmaya yetecek.





Milli Piyango İdaresi, vatandaşların bu hafta 25 milyon liralık süper loto oynamasını bekliyor.

9 haftadır 6 bilenin çıkmadığı ve 20 milyon 173 bin liralık büyük ikramiyenin 10. haftaya devrettiği Süper Loto'da büyük ikramiye vatandaşların rüyalarını süslüyor.

Bu hafta vatandaşların 25 milyon kolon Süper Loto oynaması bekleniyor. Bu da 25 milyon liralık oyun anlamına geliyor.



Günlük faizi 5 bin 558 lira

Büyük ikramiyenin günlük faizi bile insanı zengin etmeye yetecek.

22 milyon liranın bankaya yatırılması halinde, 6 bilenler aylık 166 bin 760 lira faiz geliri elde edecek. Günlük faiz gelirleri ise 5 bin 558 lira olacak. Büyük ikramiyenin günlük faiz geliri bile asgari ücretlinin 9 aylık maaşına bedel.

Söz konusu paranın son Hazine ihalelerinde oluşan faiz rakamlarıyla Hazine bonosuna yatırılması halinde yıllık getirisi 1 milyon 761 bin lira olacak. Bu şekilde, talihli ya da talihlilerin aylık faiz geliri 146 bin 75, günlük faiz geliri de 4 bin 824 lirayı bulacak.



41 bin 509 adet cumhuriyet altını

22 milyon lira ile 41 bin 509 adet cumhuriyet altını alınabilecek. Büyük ikramiye, 13 milyon 373 bin 860 dolara karşılık geliyor.



880 otomobil alınabilir

Bu yıla damgasını vuran inşaat ve otomotiv de tüm cazibesiyle talihliyi bekleyen sektörlerden. Talihli kişi parasını isterse ortalama 25 bin liradan 880 araç satın alarak kendisine dev bir filo kurabilir.



Ortalama 150 bin lirandan 146 ev

Eğer talihli, sahip olacağı serveti gayrimenkule yatırmak isterse de ortalama 150 bin liradan toplam 146 evin sahibi olabiliyor. Bu evlerden kira zengini olabilecek şanslı kişi, her bir evi ortalama 750 liradan kiraya verirse, aylık 110 bine liraya yakın kira geliri elde edebilir. Süper ikramiyenin aylık faiziyle dahi 1 lüks konut edinilebilecek.



103 kez dünya turu

Loto talihlisi kazanacağı parayla dünyanın en lüks gezilerinden birine de çıkabilir.

VİP Turizmin kişiye özel hazırladığı dünya turuna 90 bin euro ödeyerek katılmak mümkün. Talihli eğer bu ücreti öderse, Japonya'dan başlayacak turunu Avusturya ve Yeni Zelanda'da sürdürebilir, tropik adalarda vereceği bir molanın ardından Güney Afrika'da safari yapabilir. Güney Amerika'da Arjantin ve Şili'de görebileceği eşsiz tangoların ardından gezisini, ABD'deki Miami, New York ve Las Vegas ile tamamlayabilir. Şanslı kişi böyle bir geziye sahip olduğu servetle 103 kez çıkabilir.



Çırağan'ın Sultan Suiti'nde 648 gece

Türkiye'ye gelen zengin misafirlerin gözdesi olan Çırağan Sarayı'nda eşsiz bir konaklama yaşama şansına da sahip olacak talihli, geceliği 20 bin dolardan Grand Sultan Suiti'nde 648 gün kalabilir ve Boğaz'ın keyfini dilediği gibi çıkarabilir.



Lüks otomobil tutkunlarına

Süper Loto talihlisi lüks içinde yaşamak isterse birbirinden farklı seçeneklerle baş döndüren imkanlara sahip.

Dünyanın en pahalı otomobili olarak nitelendirilen ve Türkiye'de bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar sınırlı sayıda olan 2 milyon dolarlık Bugatti Veyron 16.4'ten yaklaşık 7 tane satın alıp, trafikteki dikkatleri üzerine çekebilir.

Lüks yaşamın olmazsa olmazlarından lüks yatlarda ise üst sınırı belirlemek zor. Dünyanın en pahalı yatı ''Eclipse'' 1 milyar dolarlık fiyatıyla dudak uçuklatıyor. Eğer talihli isterse Türkiye'deki işadamlarının en çok tercih ettikleri süper sınıfındaki 28 metrelik bir yatı 3 milyon dolara rahatlıkla satın alabiliyor.



Boğaz'da yalı biraz zor

Büyük ikramiyeyi kazandıysanız ve dünyanın incisi İstanbul Boğazı'ndan yalı sahibi olmak istiyorsanız adımlarınızı dikkatli atmanız gerekebilir. Çünkü, Boğaz'da gösterişli bir yalı alabilmenin maliyeti en az 30 milyon liradan başlıyor. Bununla birlikte Boğaz'da daha küçük ve ''yol yalısı'' olarak tabir edilen, denizle direkt bağlantısı bulunmayan yalılar ise yaklaşık 5-6 milyon liraya alınabiliyor.



36 binden fazla tek taş pırlanta

Lüksün bir diğer adı olan mücevherlerde talihlinin zevkleri arasına girebilir. Talihli, ortalama 600 liradan, 36 binden fazla tek taş pırlanta yüzük sahibi olabilir.



En büyük ikinci ikramiye

Süper lotoda bugüne kadarki en büyük ikramiyeyi 12 hafta devirin ardından 12 Mart 2009 çekilişinde verilen 49 milyon 817 bin liralık ikramiye oluşturdu. 12 Mart 2009 çekilişinde 2 talihli, 6 rakamı bilerek büyük ikramiyeyi paylaşmıştı. 22 milyon liralık ikramiye 22 Mart 2009 çekilişindeki ikramiyeden sonraki en büyük ikramiye olma özelliğini taşıyor.

Süper lotoda 22 milyon liralık süper ikramiyeye giden 9 haftalık devir süreci 28 Nisan 2011 tarihinde başladı.

Süper Loto, 6 bilen çıkana kadar devredecek.