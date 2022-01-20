Günlük doğalgaz tüketiminde rekor

Türkiye'de kar yağışı ve soğuk hava şartları nedeniyle artan talep sonucunda dün yaklaşık 288 milyon metreküp doğalgaz tüketimiyle tüm zamanların rekoru kırıldı.

BOTAŞ verilerine göre, doğalgaz tüketiminde günlük rekor daha önce 280 milyon metreküple 19 Ocak 2021'de gerçekleşmişti. Dün ise yaklaşık 288 milyon metreküp günlük doğalgaz tüketilerek tüm zamanların rekoru kırıldı.

Öte yandan, Türkiye'nin doğal gaz sistemine giren toplam miktar, 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 23,2 artarak 61,6 milyar metreküpe yükselmişti.

Türkiye'ye geçen yıl en fazla doğalgaz girişinin gerçekleştiği ay yaklaşık 7 milyar metreküple aralık oldu. En düşük doğal gaz girişi ise 3 milyar 658 milyon 985 bin metreküple mayısta gerçekleşti.

Geçen yıl sonu itibarıyla doğalgaz abone sayısı yaklaşık 18 milyona ulaşırken, bunun nüfus eş değeri 70 milyondan fazla olarak hesaplanıyor.

Bu yıl da yeni yerleşim yerlerine doğalgazın ulaştırılması ve soğuk geçen kış nedeniyle tüketimin artması bekleniyor. (AA)