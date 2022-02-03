Günlük Covid-19 vaka sayıları rekor kırıyor: Her 4 testten biri pozitif!

T24 Haber Merkezi

Koronavirüs'ün, bulaşıcılığı yüksek olduğu bilinen son varyantı Omicron Türkiye'de de baskın varyant haline gelirken, her gün tespit edilen Covid-19 vaka sayısı rekor kırmaya devam ediyor. Son açıklanan verilere göre günlük vaka sayısı 110 bini geçerken, bu sayı, test sayıları göz önünde bulundurulduğunda yüzde 24,21 pozitiflik oranına denk geliyor. Başka bir deyişle, test yaptıran her 4 kişiden biri pozitif çıkıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Artan vaka sayıları sizi ürkütmesin. Endişe etmeyiniz, hastalık eski günlerindeki gücünde değil" açıklamasına rağmen bilim çevreleri Koronavirüs'ün tehdit olduğu konusundaki uyarılarına, vaka sayıları da artmaya devam ediyor.

Koronavirüs temaslısı ve semptom göstermeyen kişilerde test zorunluluğu kalkmasına rağmen bir hafta önce (27 Ocak) açıklanan verilerde test yaptıran her 5 kişiden birinin pozitif çıktığı görülürken, 2 Şubat'a gelindiğinde bu oranın 1/4'e yükseldiği görülüyor.

Son bir haftada, test ve vaka sayıları nasıldı?

2 Şubat'ta: 457 bin 885 test yapılırken, 110 bin 682 kişi pozitif çıktı, oransal olarak, 24,21 pozitiflik

1 Şubat'ta: 452 bin 173 test yapılırken, 102 bin 601 kişi pozitif çıktı, oransal olarak 22,7 pozitiflik

31 Ocak'ta: 435 bin 513 test yapılırken, 93 bin 261 kişi pozitif çıktı, oransal 21,7 pozitiflik

30 Ocak'ta: 428 bin 214 test yapılırken, 88 bin 145 kişi pozitif çıktı, oransal olarak 20,8 pozitiflik

29 Ocak: 440 bin 17 test yapılırken, 94 bin 783 kişi pozitif çıktı, oransal olarak 21,7 pozitiflik

28 Ocak'ta: 438 bin 252 test yapılırken, 93 bin 586'sı pozitif çıktı, oransal olarak 21,7 pozitiflik

27 Ocak'ta: 424 bin 164 test yapılırken, 82 bin 180'i pozitif çıktı, oransal olarak 19,3 pozitiflik.