Günlük cinayet ortalaması Ramazan'da ikiye katlandı

Ramazan ayının ilk on günde 15’i kadın toplam 68 kişi ateşli silahlarla cinayete kurban verildi. Günlük cinayet ortalaması 3’ten 7’ye çıktı.
Emniyet Genel Müdürlüğü istatistiklerine göre her yıl Türkiye’de yaklaşık bin 100 cinayet işleniyor. Suç oranlarının her yıl düşüş gösterdiği Ramazan aylarında ise bu yıl tam tersi bir durumun yaşandığı ortaya çıktı. Bugün'den Ömer Ozan'ın haberine göre, Ramazan’ın ilk 10 gününde 68 cinayet işlendi. EMG’ye göre 2008-2012 arası işlenen cinayetlerin günlük ortalaması 3 kişi iken, bu rakam geçtiğimiz son 10 günde 7’ye çıktı.
15'i kadın kurban
2014 yılının ilk 5 ayında 114 kadın cinayeti raporunu yayınlayan Umut Vakfı, Ramazan ayına özel hazırladığı cinayet raporu ile toplumsal gerilimde gelinen noktayı gözler önüne serdi.
Vakfın araştırmasında cinayete kurban giden kadın sayısı da dikkat çekti. İşlenen 68 cinayetten 15’i kadına yönelik oldu.Aylık ortalama 22 kadın cinayetinin işlendiği Türkiye’de bu rakam son 10 günde 15’e çıktı.Cinayet sebepleri yetkililerin resmi raporlarda genellikle "anlık öfke" olarak yer aldı.
Danimarka'da Türk cinayeti
Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da Sinem Demirhan (28) sokakta eski eşi Harun F. (33) tarafından silahla vuruldu. Eski koca yaralı olarak aracına binmeye çalışan 5 yaşındaki kızının annesine bir el daha ateş ederek öldürdü. Harun F. kaçarken yakalandı.
Geçen yıl 28 bin silah kuşanıldı
Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) verilerine göre, geçen yıl 17 bin 205'i yerli, 11 bin 672'si ithal olmak üzere toplam 28 bin 877 tabanca satıldı. 2013 yılında MKEK, yaklaşık 1,4 milyon liralık 175 ithal tüfek ve 774 kilogram av barutu satışı gerçekleştirdi.MKEK böylece, 128 milyon 442 bin 416 liralık hasılat elde etti. Kurumun, son 5 yılda gerçekleştirdiği tabanca satışları adet bazında şöyle:
Yıllar Tabanca
2009 19302
2010 17329
2011 19575
2012 30207
2013 28877