Günlük burç yorumunuz

Pelin Hattatoğlu sizin için hazırladı...



9 Ekim 2009



KOÇ (21 MART – 19 NİSAN)



Duymaktan hoşlanmayacağınız haberler olması veya ikili ilişkilerde zorluklar çıkması ihtimali var. Bugün özellikle tartışmalardan kaçınmalısınız, sizi zor duruma sokacak ortamlarda bulunmamalısınız. Özverinin şart olduğu bu günde, karşı tarafın ne demek istediğini anlamaya çalışmak da faydalı olacaktır.



BOĞA (20 NİSAN – 20 MAYIS)



Komşular, akrabalar veya diğer yakın çevreniz ile iletişim olumlu olacak. İş hayatında da güçlü bir fikriniz olabilir ancak bugünler takım çalışmasının yararını görürsünüz. Öte yandan bazı dengeler değişebilir ve bu durum sizi muallakta bırakabilir. Geleceğin belli olmaması sizi huzursuz edecek. Bu yüzden özellikle maddi bir söz vermemelisiniz.



İKİZLER (21 MAYIS – 20 HAZİRAN)



İş ya da ev hayatınızda güç savaşı devam ediyor. Eleştirel tavırlar ve dikkatsiz konuşmalar bütün bu streslere ek olabilir. Fikilerinizi kendinize saklamakta fayda var, bazen sessiz kalmak en iyisidir. Haftasonunun olumlu olma ihtimali yüksek, bu yüzden olayları uzatmamak yararınıza olacak.



YENGEÇ (21 HAZİRAN – 22 TEMMUZ)



Bugünlerde hiç tahmin etmediğiniz yerlerden önünüze engellere çıkabilir. Diğerleri tarafından başlatılmış aktivitelere katılabilirsiniz. Bugün, önümüzdeki haftasonu kadar gelecek vaad etmiyor olsa da, kendinize iyi bir gün yaratabilirsiniz. Öte yandan maddi konular açısında olumlu günlerdesiniz, özellikle bugünden itibaren haftasonu daha fazla para yapma konusunda düşünmek için fırsatlarınız olacaktır.



ASLAN (23 TEMMUZ - 22 AĞUSTOS)



İş hayatında yaşayacağınız bazı zorluklarla peşinde olduğunuz iş size daha cazip gelebilir. Ayrıca bu alanda hala cevap beklediğiniz bazı konular da olabilir. Sonuçta her nekadar kendinize güvenirseniz güvenin aşmanız gereken bazı engeller ve gerçekler olduğu kuşkusuz fakat merak etmeyin haftasonuna yaklaşırken özellikle partnerinizle yaptığınız konuşmalar içinize su serpip modunuzu yeniden yukarı çıkartabilir.



BAŞAK (23 AĞUSTOS – 22 EYLÜL)



Özellikle kazandığınız para ve ikili ilişkiler sizden daha fazla özen bekliyor. Belki de yalnız kalıp işlerinizi toparlamalısınız. Aile içinde de sizden zamanınızı talep edecek konular olacaktır. Dürüstlük ve kibarlığı elden bırakmamalısınız.



TERAZİ (23 EYLÜL – 22 EKİM)



Yapacağınız bazı değişiklikler sizin için çok olumlu olacaktır. Belki de kişisel isteklerinizi bir kenara bırakıp, genelin isteğine uymalısınız. Eğer bugünü özel yapmak istiyorsanız sizin daha fazla verici olamanız gerekiyor. Haftasonunuzun daha iyi geçmesi için elinizden geleni yapmalısınız.



AKREP (23 EKİM – 21 KASIM)



Karşı tarafı önyargısız dinleyebilirseniz, bu kişiden öğrenebileceğiniz konular olabilir. Ayrıca ev hayatı ve kariyer hayatınızdaki konuların düzelmeye başladığını hissedebilirsiniz. Bu haftasonunun enerjisi oldukça olumlu, bütün bu güzel gelişmeleri şimdiden kutlamaya başlayabilirsiniz.



YAY (22 KASIM – 21 ARALIK)



Bugünlerde diğerleri ile aynı frekansta olmayabilirsiniz. İçinizde olanları karşınızdakine de anlatmayı ihmal etmeyin. Kim size bir tavsiyede bulunursa dikkate alıp, düşünmelisiniz. Haftasonunun enerjileri oldukça olumlu, bu etki ile gün sonu ile birlikte arkadaşlarınızla iletişiminiz kuvvetlenecektir.



OĞLAK (22 ARALIK – 19 OCAK)



Kendinizi takıntılı düşünceler içinde veya geçmişteki olayları gereğinden fazla hatırlarken bulursanız, bu konuyu ilgilendiren diğer kişilerle konuşmaktan fayda görürsünüz. Bu konuları çözmezseniz size zarar verebilir. Haftasonunun güzel enerjilerinden faydalanmak için de bu konuları arkanızda bırakmanız gerekiyor.



KOVA (20 OCAK – 18 ŞUBAT)



Detaylara dikkat etmek çıkabilecek problemlerden sizi koruyacaktır. Bildiğiniz yöntemlerden de şaşmayın çünkü yeni ve bilinmeyeni denemek için uygun bir gün değil. İnatçı davranışlar da aleyhinize sonuçlanabilir. Öteyandan hayatınızdaki maddi endişelerin bu hayatan zevk almaya engel olmasına izin vermemelisiniz.



BALIK (19 ŞUBAT – 20 MART)



İkili ilişkiler konusu yine ani bir güvensizlik hissi ile sarsılabilir. Bu hafta yaşayacağınız olaylara fazla reaksiyon vermemek yararınıza olacaktır. Çünkü olayları tam anlamı ile anlayamama ihtimali oldukça yüksek. Karşıdaki insana net olamamanızın sebebi onu zorlamamak için olabilir ancak dürüst fikirlerinizi söyleyebilmek gerçek aşkın ve sevginin bir ifadesidir.

