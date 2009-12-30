Günlük Burç Yorumu

Pelin Hattatoğlu sizler için hazırladı...



30 Aralık Çarşamba





KOÇ (21 MART – 19 NİSAN)



Sosyal ortamlarda hissedecekleriniz karışık olabilir. Kendinizi endişeli ve huzursuz hissedebileceğiniz bugünlerde ev ve aile ortamınızinda stresli olma ihtimali var. Geçmişinize, bir kaç kişiye veya belli olmayan kazançlara takılı kalmamakta fayda var. Hırslarınızı da gözde geçirmeklisiniz.



BOĞA (20 NİSAN – 20 MAYIS)



Karşı tarafın yoğun duygularını sizi kontrol etmek amacıyla kullandığını kullandığını düşünebilirsiniz. Bu tür duygu iniş çıkışları ilişkileriniz için olumlu olmayacaktır. Kendinizi ve saygınlığınızı korumak en doğal hakkınız. Bugünleri sizi rahatsız eden insanlarla değil kendinizi güvende ve rahat hissettiğiniz kişilerle geçirmelisiniz.



İKİZLER (21 MAYIS – 20 HAZİRAN)



Duygularınızın yüzeye kızgınlıkla çıkma ihtimali var. İç güvensizlikleri birini veya bir şeyi kaybetme korkusu ile çıkabilir. Kaybetme korkunuzun nedenlerini anlamaya çalışıp, elinizde olanların değerini tekrar takdir etmek için güzel bir gün.



YENGEÇ (21 HAZİRAN – 22 TEMMUZ)



İlişkilerdeki problemler stres yaratabilir. Aynı ilişkilerin altında yatan iç güvensizliği bu streslerin sebebi olabilir. Ancak kendi duygularınızdan da emin olmama ihtimali var. Herşeyi oluruna bırakıp, yolunuza devam etmek ile kendi çıkarlarınız için en iyi seçimi yapmak arasında kalınabilir.



ASLAN (23 TEMMUZ – 22 AĞUSTOS)



Bugünlerde içe dönüp, içsel bilgeliğinizden yardım almak akıllıca olabilir. Bir sürelik sessizlikten sonra yapılacaklar içinize doğabilir. Yeni yıl planları ise bazı karşıt görüşlü kişilerin etkisinde değişebilir. Cömertliğiniz etrafınızdakileri de yatıştıracaktır.



BAŞAK (23 AĞUSTOS – 22 EYLÜL)



Savunma mekanızmalarınızı bir tarafa koyup, güvendiğiniz insanları iç dünyanıza kabul etmeyi öğrenmenin zamanı gelmiş olabilir. Kavgacı ruh halinde olanlar eninde sonunda anlaşmazlıkları kendilerine çekeceklerdir.



TERAZİ (23 EYLÜL – 22 EKİM)



Planlarınızı erken yapıp, iletişime önem vermelisiniz. Belkide eğlence için bir değişiklik yapmanız gerekiyor. Ancak duygularınızın karışık olabileceği bir kaç gün yaşama ihtimaline karşı dikkatli olmalısınız. Bu savunmacı kişiliğinizin öne çıkacağı, kaotik günleri atlatınca yeniden kendi işinize konsatre olacağınızdan şüpheniz olmasın.



AKREP (23 EKİM – 21 KASIM)



Baskı altında da kibarlığınızı koruyabilirseniz, kazanırsınız. Bu tür bir davranış özellikle ilişkilerdeki kızgınlığı dağıtıp, bazı yaraları tamir edecektir. Duygularınızı kontrol altına almayı öğrendikçe yeni bir yıla güvenli ve gururlu girebilirsiniz.



YAY (22 KASIM – 21 ARALIK)



Bugünler kendinizi paylaşmanın veya ortaklıkların maliyet, değer analizini yapar bulabilirsiniz. Çok fazla bir konu üzerinde takılmayıp, size rahat gelen yolu seçmelisiniz.



OĞLAK (22 ARALIK – 19 OCAK)



Diğerlerinin duygularına öenm verip bazı ilişkilerin kırılma noktasına gelmesine izin vermemelisiniz. Güvensizliklerin veya endişelerin hareketlerinizi belirlemesine izin vermemelisiniz. Kendinize güvenle yeni yıl için sizi mutlu edecek bir plan yapmaktan çekinmeyin.



KOVA (20 OCAK – 18 ŞUBAT)



Bugün hiç bir konuda abartıya kaçmamanız gerekiyor. Bazı konularda endişeleri de hep yanınızda taşıyor olabilirsiniz. Bunların nedenini anlamak günlük hayatınızı kolaylaştırabilir. Etrafınızın tepkilerinden küçük tüyolar alabilirsiniz.



BALIK (19 ŞUBAT – 20 MART)



İlişkiler konusunda sakin ve huzurlu olma isteğiniz şu an size uzak görünüyor olabilir. Eğer zor bir kararın alınması gerekiyorsa bununla yüzleşmeli daha sonra güvendiğiniz kişilere bu konuda danışmalı ve destek istemelisiniz. Ancak bu gerçekle yüzleşmek yeni bir yılı sizin için umutlu kılabilir.