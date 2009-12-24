Günlük Burç Yorumu

Pelin Hattatoğlu sizler için hazırladı...



24 Aralık 2009





KOÇ (21 MART – 19 NİSAN)



Bugünlerde kariyerinizle yoğun bir şekilde ilgileneceksiniz. Belki de bozulmuş bir şeyi düzeltmek veya tamir etmekle uğraşabilirsiniz ya da kariyerinizi veya dış dünyadaki imajınızı ilgilendiren konularda güç çekişmeleri yaşayabilir, kişilerin ego problemleri ile uğraşabilirsiniz.



BOĞA (20 NİSAN – 20 MAYIS)



Bugünden sonra, hafta başından beri mutlu, umutlu enerjiler değişiyor ancak evde olumlu enerjiler var. Mutluluğu evinizde bulabilirsiniz, ailenizle iletişim içinde olmak sizi rahatlatacaktır. Belki de içe dönüp geçen yılın muhasebesini yapmalı ve gelecek yıl yapacağınız değişiklikleri düşünmelisiniz.



İKİZLER (21 MAYIS – 20 HAZİRAN)



Bugünkü kuvvetli etkiler ilişkileriniz ve ortak hesaplarınız üzerinde olabilir. Bu konulara daha tutkulu yaklaşabilirsiniz, güç çekişmeleri yaşamak ve karşıdakinin ego problemleri ile uğraşma ihtimali de var. Belki de bozulmuş bir şeyi düzeltmek veya tamir etmekle de uğraşabilirsiniz.



YENGEÇ (21 HAZİRAN – 22 TEMMUZ )



Sabırsızlık sorunlarınızı arttırabilir, beklentilerinizi az tutarsanız, hayal kırıklığı ihtimali de o derece azalacaktır. Kızgınlık, güvensizlik ve kuşku bir süredir içinizi kemiriyor ve buna yorgunluk da ekleniyor olabilir. Bunun tek çaresi dinlenmek ve rahatlamaktır. Ayrıca bazı konularda yeniden organize olup, yeniden düşünmek gerekebilir.



ASLAN (23 TEMMUZ – 22 AĞUSTOS)



İlgilendiğimiz konularla yoğun olarak ilgileniriz. Belki de iş hayatınızda belli bir düzeni oturtmak, bozulmuş olanı düzeltmekle uğraşabilirsiniz. Alternatif olarak iş ortamınızda güç çekişmeleri yaşayabilir, kişilerin ego problemleri ile uğraşabilirsiniz. Bugünler yeni bir girişimde bulunmak için uygun günler değil.



BAŞAK (23 AĞUSTOS – 22 EYLÜL)



Bugün bazı hayalleriniz gerçeklik testinden geçebilir. Özellikle ev ve aile hayatınızın yeni planlara uygun olup olmadığı yeniden düşünmek zorunda kalabilirsiniz. Tutkularınızın güç çekişmeleri ve ego problemleri ile ne kadar alakalı olduğunu net olarak anlamanız gerekebilir veya alternatif olarak yapmak istedikleriniz böyle bir güç çekişmesine kurban gidebilir.



TERAZİ (23 EYLÜL – 22 EKİM)



Ev ve aile konuları ile yoğun olarak ilgilenebilirsiniz. Belki de bozulmuş bir şeyi düzeltmek veya tamir etmekle uğraşabilirsiniz. Alternatif olarak aile arası güç çekişmeleri yaşayabilir, kişilerin ego problemleri ile uğraşabilirsiniz. Belki de bazı aile fertlerinin bitmek bilmeyen isteklerine bir dur demeniz gerekebilir.



AKREP (23 EKİM – 21 KASIM)



Bilgi alışverişi, kısa mesafeli seyahatler veya iletişim konularından biri ile yoğun olarak ilgileniriz. Ancak seyahat etmeyi planlıyorsanız mekanik aksaklıklara veya plan değişikliklerine karşı tedbirli olmalısınız. Alternatif olarak iletişimde güç çekişmeleri yaşayabilir, agresif konuşmalar yapabilirsiniz.



YAY (22 KASIM – 21 ARALIK)



Bugünlerdeki etkilerle özellkle kazandığınız para konuları ile yoğun olarak ilgilenebiliriz. Belki de maddi konularda güç çekişmeleri yaşayabilir, kişilerin ego problemleri ile uğraşabilirsiniz. Alternatif olarak bazı maddi problemleri arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yansıtma ihtimali var. Sert etkili bir-iki gün olacağını düşünüp, tedbirli davranmakta fayda var.



OĞLAK (22 ARALIK – 19 OCAK)



Hayattan zevk almak için kendinizi olmadığınız şekillere sokmak zorunda değilsiniz. Bugünler yaşadığınız anın ve ilişkilerin tadını çıkarmak için bir çok sebebiniz olacaktır. Öte yandan bugünler işlere acele olarak olarak yaklaşmazsanız daha kolay hallolduklarını farkedebilirsiniz.



KOVA (20 OCAK – 18 ŞUBAT)



Bugünler azın ve kararın sizi daha fazla memnun edebilir. Belki de sosyalleşmeye de bir sınır getirebilirsiniz. Öte yandan, içe yönelmek bazı nostaljik hatıralarıda aklınıza getirecek. Hayatınızın bazı dönemlerini kafanızda kapatmak, yeni bir dönemi açmak için gereklidir.



BALIK (19 ŞUBAT – 20 MART)



Sosyal ortamlara mecburiyet yüzünden katılmak zorunda kalacağınızı veya bu ortamlardaki baskıcı etkiyi sembolize edebilir. Bu tür birlikteliklerin size sıkıntıcı yaratması muhtemel. Arkadaşlar veya para ile ilgli konularda dikkatsiz davranışlar üzerinize baskı hissetirebilir veya size pahalıya mâl olabilir. Sert etkili bir-iki gün olacağını düşünüp, tedbirli davranmakta fayda var.