Günlük Burç Yorumu

Pelin Hattatoğlu sizin için hazırladı...



17 Aralık Perşembe





KOÇ (21 MART – 19 NİSAN)



Bugün ikili ilişkilere ekstra bir enerji gelebilir buna iş ilişkileri de dahil. Aşk alanında da bazı Koç burçları kendilerini oldukça şanslı hissedebilir. Bugünlerin etkisi ile geleceğe dönük bazı planlar yapılabilir ancak unutmayın sonradan cayma ihtimaliniz de var.



BOĞA (20 NİSAN – 20 MAYIS)

Diğerleri aracılığı ile gelen kaynakları temsil eden konular ile ev - aile hayatınız arasında büyük bir enerji alışverişi var. Kimbilir aileniz ve eviniz için yapacağınız bir yatırıma gereken kaynağı bu günler, bir iki aksiliğe rağmen bulabilirsiniz. Maddi konular gündemi oluşturabilir.



İKİZLER (21 MAYIS – 20 HAZİRAN)



Finansal kararları artık ikici plana atmanın zamanı gelmiş olabilir ancak bu ilişkileriniz gelişirken, iş ilişkilerinize de vakit ayırmayacaksınız demek değildir. Romantik veya şevkat dolu duygular ve kararlarınız bir müddet daha öne çıkacak. Sosyal ortamlarda zekanız ve konuşmalarınızla herkesi etkileyebilirsiniz.



YENGEÇ (21 HAZİRAN – 22 TEMMUZ)



Özellikle kariyerinizi ve dış dünyadaki imajınızı ilgilendiren projeler gündeme gelebilir. Bugünler grup çalışmaları avantajlı bu yüzden bu projeyi bir grup projesi olarak düşünebilirsiniz. Öte yandan ciddi tavırlar bazı önemlı kararlar üzerinde düşünme fırsatı verecektir.



ASLAN (23 TEMMUZ – 22 AĞUSTOS)



İkili ilişkiler konusunda dizginleri elinize almış olabilirsiniz fakat eliniz nazik hareketlerinizle kuvvetlenebilir. Bugünlerde iş çıkarmaktan çok, eğlenme odaklı olursanız şaşırmayın. Pratik yönünüz sayesinde böyle günlerden de yüzünüzün akı ile çıkabilirsiniz.



BAŞAK (23 AĞUSTOS – 22 EYLÜL)



Sadece huzur bulmak veya etrafınızdan keyif almak istiyorsanız buna pozitif tavırlarınız destek olacaktır. Bugünlerdeki olumlu havayı bir kazanca dönüştürmenin yollarını da arayabilirsiniz. İçinizde olan azmin üstesinden gelip, sizle rekabet edebilecek çok az kişi vardır. Bunları hatırlayıp belki de basamak basamak hedefinize yönelme vakti gelmiştir.



TERAZİ (23 EYLÜL – 22 EKİM)



Aşk hayatının hareketlenmesini bekleyen Terazi burçları için oldukça hareketli günler olabilir. Sosyal hayatın hareketlenmesi ile birçok davet alabilirsiniz. Sosyal birliktelikleri planlamak için de uygun günlerdesiniz. Grup içinde kalıp, yakınlarınızı aramalısınız.



AKREP (23 EKİM – 21 KASIM)



Bugünlerde iş ve eğlence arasındaki çizgi daralabilir, iş hayatınız size keyif verebilir. Ayrıca hoş vakit geçirmek adına bazı işler de son dakikaya kalabilir. Hazır eğlenmeye başlamışken belki de yılbaşı için plan da yapmalısınız.



YAY (22 KASIM – 21 ARALIK)



Bugünlerde bir seyahat fikri aklınızda olabilir, uzakta olana veya yabancı olana ilginiz artabilir. Bu tür değişiklikler arayan ruhunuz belki de tatmin olmak için evde veya dış görünümünüzde bir iki değişiklik yapmaya yönelecektir. Öte yandan ilk bakışta yanlışları farkedebilme potansiyeliniz düşük olacağından alışverişlerde dikkatli olmakta fayda var.



OĞLAK (22 ARALIK – 19 OCAK)



Bir işe veya kişiye tutku ile yaklaşma ihtimaliniz var, sizi tatmin edecek bu işi muhtemelen. Gizli ve gizemli işler bu günlere daha fazla heyecan katabilir. Bir haber de olaylara bakış açınızı değiştirecektir. Bazı haberler veya kişiler damdan düşer gibi ortaya çıkacaktır. Karşılaştığınız kişilerin ilginç bir yanı olabilir.



KOVA (20 OCAK – 18 ŞUBAT)



Sosyal ilişkilerin sıcak ve ilginç olma ihtimali var. İster bekar olun ister olmayın aşk hayatınızın hareketlenme ihtimali de olabilir. Bu etki çocuklarla ilişkilerinizi veya yaratıcı aktiviteleri de hareketlendirebilir. Öte yandan bugünlerde alacağınız davetlere sıcak bakmalısınız, bunlar muhtemelen size birden çok şey katacaktır.



BALIK (19 ŞUBAT – 20 MART)



Kariyeriniz ve repütasyonunuzu ilgilendiren alanda ilerleyen Venüs, günlük işlerinizi ilgilendiren alandaki Mars enerjisine kare açı yapacak, bu ikili de başarınıza bir ivme katabilir. Bugünler iş hayatınız veya günlük işlerinizin dış dünyadan tasdik görmesi büyük olasılık.