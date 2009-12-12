Günlük Burç Yorumu

Pelin Hattatoğlu sizin için hazırladı...



12 Aralık Cumartesi





KOÇ (21 MART – 19 NİSAN)



Bugün kelimlerin gücü var, konuşmalarınız etkili olabilir. Doğru konuşmalar yapıldığında beklenmedik fırsatlar çıkabilir. Öte yandan bastırılmış duyguların yine bu ağızdan kaçırılan sözlerle yüzeye çıkma ihtimali de var. Böyle bir durumla karşılaşmak istemiyorsanız düşünerek konuşmalısınız.



BOĞA (20 NİSAN – 20 MAYIS)



Ortaklık veya sevdiğiniz insanla beraber hareket etme isteği yüksek, sevdiğiniz insanın azmi sizi de motive ediyor olmalı. Sosyal bir ortamda ciddi konuşmalar konuşulabilir, finansal konular eğlence için bir araya gelmiş insanların bile konuştuğu konular olabilir. Ancak romantik saatler geçirmek isteyenlerin de şansı yüksek.



İKİZLER (21 MAYIS – 20 HAZİRAN)



Gayrimenkul konuları ile uğraşmak için olumlu bir gün. Ayrıca bir bilinmeyenin ardındaki anlamı anlamaya çalışmak, görümeyeni hissetmek de mümkün. İkili ilişkilerde bazı paylaşılan sözcüklerin de özel bir anlamı olabilir.



YENGEÇ (21 HAZİRAN – 22 TEMMUZ)



Bugünlerde sosyal bütün çabalarınız başarılı olabilir, plan yapmalı, herkesi harekete siz geçirmelisiniz. İyi niyet ve hareketi birleştirebileceğiniz ve sonucunun çok olumlu olabileceği günlerdesiniz. Bunun yanısıra affedici enerjiler hem sizi hem sevdiklerinizi rahatlatabilir.



ASLAN (23 TEMMUZ – 22 AĞUSTOS)



Cömert davranışlarınızın karşılığını göreceksiniz. Bazı yakın ilişkiler bu akşam daha da yakınlaşabilir. Zaman ayırdğınız ilişkilerinizin derinleştiğini farkedeceksiniz. İkili ilşkiler, gurup aktiviteleriden daha olumlu gözüküyor. Evde bile eğleniyor olsanız her ortamı neşeli yapma ihtimaliniz var.



BAŞAK (23 AĞUSTOS – 22 EYLÜL)



Birilerine yardım etmek fırsatı elinize geçmişse bunu geri çevirmemelisiniz. Sevdiklerinizle ortak bir hedefe sahip olmak ta size iyi gelecektir. Bu kişilerle birlikte olma fırsatlarını da kaçırmamalısınız. Siz programınızı açık tutarsanız zaten bu kişiler size gelecektir.



TERAZİ (23 EYLÜL – 22 EKİM)



Bugün iş konuşmaları parasal ilişkiler olumlu olacaktır. Ancak paranın nereye gittiği konusunda hesap yapmanız gerekebilir. Diğer konuşmaların da sizi tatmin eden bir yönü mutlaka olacaktır. Hayvan severler kendileri için çok uygun bir ev hayvanı bulabilir.



AKREP (23 EKİM – 21 KASIM)



Bugün eğlence odaklı ve rutinden farklı bir gün olabilir. Siz de değişik bir şeyler yapmak için çaba sarfetmelisiniz, örneğin tarzınız olmayan bir sosyal gruba dahil olabilirsiniz. Akşama doğru ise dinamizminiz ve çekiciliğiniz de artacaktır. Ancak çok yüksek beklentilerin gününüzü tersine çevirmesine izin vermeyin.



YAY (22 KASIM – 21 ARALIK)



Kendinizi enerjik hissettiğiniz şu günlerde macera ve heyacan arıyor olabilirsiniz ancak faturaları gözden kaçırmamalısınız. Bazı önemli kağıtlar da kaybolabilir, bu tür konular ekstra dikkat gerektiriyor. Sosyal hayatınız verimli, bir arkadaşınızdan destek görebilirsiniz.



OĞLAK (22 ARALIK – 19 OCAK)



Sosyal hayatın önemi artarken, değişik fırsatlara da bu yollar ulaşabilirsiniz. Bütün bunları yaparken ayaklarınızın yere basma ihtimali yüksek. Bu dönem ayrıca konuşkanlığınız artabilir, değişik insanlarla iletişime geçebilirsiniz. Mantıklı, düşünceli konuşmalar yapabilir veya kısa seyahatleri daha fazla düşünebilirsiniz.



KOVA (20 OCAK – 18 ŞUBAT)



Sosyal enerjileri sevdiklerinizle geçireceğiniz güzel günleri haber veriyor. Bu sefer uzun dönemli ortağınız veya sevdiğiniz kişinin yaptığı bir plan ile kalabalık ortamlara girebilirsiniz veya bu kişi sizin çok istediğiniz bir şeyi gerçekleştirebilir. Alışverişlerinizde şans sizin yanınızda olacaktır.



BALIK (19 ŞUBAT – 20 MART)



Bazıları için fevri davranmak veya hareket etmek söz konusu. Bu hareketler sorunları da beraberinde getirecektir. Ev ve aile konuları çevresinde şanslı bir gün. Bu alanda ileriye dönük güzel fikirleriniz olacak, başarı ise büyük düşünme ile gelecektir. Ancak biraz yanlız kalmaya ihtiyacınız olabilir.