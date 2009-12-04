Günlük burç yorumu

Pelin Hattatoğlu sizin için hazırladı...



4 Aralık Cuma



KOÇ (21 MART – 19 NİSAN)



En yakınlarınızdan bile taleplerde bulunmak için iyi bir gün değil aynı zamanda diğerlerinin talepleri ile siz de baskı altında hissedebilirsiniz. Orjinal fikirlerin boşa gidip takip edileceği bugünde sosyal ortamlar oldukça eğlenceli olabilir. Eğlenceli Aslan burcu enerjisi de romantizmi, yakınlaşmayı ve paylaşmayı destekliyor.



BOĞA (20 NİSAN – 20 MAYIS)



Bugün dışarıya vereceğiniz mesajla içinizden geçenler farklı olabilir. Bazı insanların da sizi kontrol etmek istediğini düşünebilir veya hareketlerinden rahatsızlık duyabilirsiniz. Ev ve aile içinde veya çok enerji gerektirmeyen bir sosyal planla akşamı geçirebilirsiniz.



İKİZLER (21 MAYIS – 20 HAZİRAN)



Bazı konuların farkına varmak size stres yaratan problemlere çözüm olabilir. İlişkiler konusunda da daha olgun davranabilirsiniz. Karşıdakinin aynı olgunluğu gösteremediği durumlarda moralinizi hemen bozmamalısınız. Ev çevresinde yapılan eğlenceler de sizi daha çok tatmin edebilir.



YENGEÇ (21 HAZİRAN – 22 TEMMUZ)



Pratik kararlar bugünlerde en çok işinize yarayan kararlardır. Özellikle ev ile ilgili sorumluluklarınıza öncelik vermeniz gerekebilir. Belki de evde bir davet verip, ev sahipliğinizi göstermek isteyeceksiniz. Kontrolün ve sorumluluğun elinize olduğu ortamlarda eğlenmeniz ve tatmin almanız mümkün.



ASLAN (23 TEMMUZ – 22 AĞUSTOS)



Bugün kendinizi daha sevecen ve anlayışlı hissediyor olabilirsiniz. Hayallerinizi gerçekleştirmenize yardım edecek insanlardan gelecek fırsatlara dikkat etmelisiniz. Onlar size ilham verecektir ancak siz de çok çalışmaktan çekinmiyor olmalısınız. Öte yandan günlük işlerinizdeki yoğunluğun bazı planlarınızı bozabilir. Aile sorumlulukları ve iş hayatınızın gereklerini dengeye oturtmak zaman alabilir.



BAŞAK (23 AĞUSTOS – 22 EYLÜL)



Arkadaşlarınız ve aileniz sizi ayakta tutuyor olmalı, sosyal ortamlarda onlara katılmaya gönüllü olmalısınız. Zeki ve ilginç fikirler de bu ortamlardan çıkabilir. Bugünden sonra .alışmaya ve ciddileşmeye meğilli olabilirsiniz bu yüzden bu sosyal günün keyfini çıkartmalısınız.



TERAZİ (23 EYLÜL – 22 EKİM)



Bugünlerde belki de her şey gereğinden fazla vakit alıyor gibi gelebilir. Hedeflerinize ulaşamazsanız hemen moraliniz bozulmamalı ve kendinize çok fazla yüklenmemelisiniz. Belki de biraz dinlenmeye ihtiyacınız var. Emin olun çok yakında bulutlar dağılacak.



AKREP (23 EKİM – 21 KASIM)



Uzun dönemli planlarınızı en olmadık koşullarla karşılaşma ihtimaline hazırlamalısınız. Önünüze gelen planlarında eksiklerini ve yanlışlarını bulmaya çalışın. Kestirme yollar veya ahlâki olmayan seçimler size oldukça zarar verebilir. Diğer insanlardan uzlaşma da beklememelisiniz.



YAY (22 KASIM – 21 ARALIK)



Sakın ve sabırlı olmanız gereken bugün özellikle diğerlerinden gelen kaynaklar konusunda çok aceleci davranmamalısınız. Fayda sağlayacağınız kişileri de ihmal etmemelisiniz. Özellikle finansal güvenliğinizi tehlikeye atmak ve önemli kağıtlara imza atmak için iyi bir gün değil.



OĞLAK (22 ARALIK – 19 OCAK)



İlişkinizde karşı tarafın suyuna gitmek gerekebilir. Tartışma yaratacak bir şeyi gündeme getirmek de akıllıca olmayacaktır. Karşı tarafın duygularını anlamaya çalışmalısınız. Etrafınıza yardım elinizi uzatmanız da gerekebilir.



KOVA (20 OCAK – 18 ŞUBAT)



Bir egzersiz veya diyete bir süre bağlı kalmanız gerekebilir. Ancak uzun dönemli bir limiti kabullenmemelisiniz, bir çıkış yolu mutlaka vardır. Günlük işler ve sağlık konusunu stres olmaktan çıkarmalısınız. Bu konuda bir arakdaşınızdan destek bulabilirsiniz. Belki de beraber plan yapmak moralinizi yerine getirebilir.



BALIK (19 ŞUBAT – 20 MART)



Kalbiniz ve ruhunuz hangi alanı istiyorsa o alanda yaratıcılığınızı ortaya koymalısınız. Negatif insanlardan kendinizi uzak tutmalı, size duygusal gelen, eski hatırlatan şeylere vaktinizi harcamalısınız. Bugün yapılması gereken bir iş de kafanızı gün boyunca meşgul edebilir.