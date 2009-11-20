Günlük burç yorumu

Pellin Hatattoğlu sizin için hazırladı...



20 Kasım Cuma



KOÇ (21 MART – 19 NİSAN)



Önemli kararları almayı başka bir güne bırakmak akıllıca olabilir. İş hayatı veya günlük işlerdeki bir değişim endişe yaratabilir. Sevdiğiniz insan için bugün yapabileceğiniz en iyi şey onu sabırla dinlemek olabilir.



BOĞA (20 NİSAN – 20 MAYIS)



Grup projeleri ve ortak yapılan işlerin şansı fazla. Etkili insanlarla konuşmanın da faydasını görürsünüz. Öte yandan elinizdekilerin kıymetini bir kere daha anlamak için sebepleriniz olacaktır. Sevdiğiniz insanı mutlu edecek bir plan yapmayı da ihmal etmemelisiniz.



İKİZLER (21 MAYIS – 20 HAZİRAN)



Doğru adımlar ve artan çabalarınız yakın gelecekte işinize yarayacaktır. Bugünler geleceğinize yatırım yapmak için olumlu günler fakat sabırlı olmalısınız. Sağlık sorunları olanlar alternatif tedavi yöntemlerini daha fazla araştırmalılar. Bencil davranışlarınıza dikkat.



YENGEÇ (21 HAZİRAN – 22 TEMMUZ)



Grup çalışmaları daha verimli olur ama birisinin kontrolü ele alma güdüsü sizi rahatsız edebilir. Duygularınızın üstüne bir kapak örtme eğiliminiz var ancak yakın bir arkadaşınızla konuşmak size iyi gelebilir. Sorunlarınızı kondukları kutudan çıkarmayı unutmamak şartı ile onları arada sırada unutup eğlenebilmek faydalıdır. Öte yandan bir yakınınızdan kariyer tüyolarına açık olmalısınız.



ASLAN (23 TEMMUZ – 22 AĞUSTOS)



Gelecek hafta yapacaklarını düşünmek iş hayatında azminiz artabilir, daha çok çalışma isteği gelebilir. Pratiklik kazandıracaktır. Bu arada egonuza yenik düşeceğiniz reaksiyonlardan uzak durmaya çalışmalı, özveriye ve grup çalışmasına önem vermelisiniz.



BAŞAK (23 AĞUSTOS – 22 EYLÜL)



Bugün acele verilmiş kararlar, agresif hareketler ve stresler dikkatinizi dağıtabilir. Bugünü doğru insanlarla geçirmeli, olayları provake edecek insanlardan uzak durmalısınız. Egonuzu geri planda tutmak, sakin olmaya çalışmak ve geri planda kalmak en iyi çözüm olarak gözüküyor.



TERAZİ (23 EYLÜL – 22 EKİM)



Sosyal planlar yapmak ve davet almak söz konusu. Zamanınızı maddi alanda ilerleme kaydetmek için kullanmalısınız, yeni iş stratejileri yapmak yakın dönemde önemli olacaktır. Bugünlerde ilişkiler alanında yapıcı olmak da önemli.



AKREP (23 EKİM – 21 KASIM)



Bugün ileriye dönük bazı plan ve projelerinizi gözden geçirmek için zaman ayırmakta fayda var, kimileri sizin için anlamını yitirmiş olabilir. Bugünler acele karar verip, yeni projelere başlama zamanı değil. Ayrıca, karşıt fikirler arkadaşlar arasındaki ilişkileri ve sosyal planları etkileyebilir.



YAY (22 KASIM – 21 ARALIK)



Bugün kendinizi işinize odaklanmış hissedebilirsiniz. Ufak tefek sorunlara takılıp, motivasyonunuzu kaybetmemeye özen göstererek bu verimli günü iyi değerlendirebilirsiniz. Duygularınızı da ikinci plana atıp, sadece elinizdeki işe ve gerçeklere odaklanabilirsiniz. Hayatınızın maddi yönüne çeki düzen verme isteğinizi ve sorumluluk duygunuzu arttıran bu enerjiyi doğru kanallara yönlendirmek de sizin elinizde.



OĞLAK (22 ARALIK – 19 OCAK)



Bugün bazı hatalar gözünüze daha fazla çarpabilir fakat pratik tavrınızı değiştirmemelisiniz. Çok fazla azim ve ego, problemleride beraberinde getirecektir. Bazı konuların çözümünü geleceğe bırakabilmelisiniz. Ayrıca bugünlerde iş ve ev ekseninizi ilgilendiren bir konuda bir gelişme yaşama ihtimali var. Bu gelişme size oyalanacak bir pratik ve somut konu verecektir.



KOVA (20 OCAK – 18 ŞUBAT)



Duygusal bir karmaşa yaşayabilirsiniz ve kendinize sakladığınız bazı özel fikirleriniz bu etki ile dışa yansıyabilir. Gerçeklerle yüzleşmek ve bunları konuşabilmek belki de sizin için en iyi olandır. Öteyandan yakınlaşma sorunları kendinizi yanlız hissetmenize neden olacaktır. Unutmayın bütün bu yoğun duyguları yaratıcı bir aktiviteye dönüştürmek te elinizde.



BALIK (19 ŞUBAT – 20 MART)



Beklentilerinizi yüksek tutmazsanız daha az hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Bazı planların durmuş gibi gözükmesi moralinizi bozmasın. Şimdilik bazı limitlemelerin olduğu gibi kabul etmekte fayda var. İlerleyen günlerde hayata bakış açınız değişecektir. Arkadaşlarınızla veya sosyal çevrenizdeki iletişim size bazı beklenmedik kararlar verdirebilir. Çevrenizden beklenmedik haber alma ihtimali de var. Bugünlerde doğacak fikirlerin geçmişi olmasa da sonucu iyi olabilir. Bunlara kulak vermelisiniz.