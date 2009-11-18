Günlük burç yorumu

Pelin Hattatoğlu sizin için hazırladı..



18 Kasım Çarşamba





KOÇ (21 MART – 19 NİSAN)



Ortak hesapların gündemde olduğu şu günlerde finansal haberler heyecan verici olabilir. İş hayatınız için ilham alacak yerler ve konuları aktif olarak aramalısınız. İkili ilişkilerde etkilemek istediğiniz birisi varsa da aktif davranıp, işin üzerine gitmelisiniz. Hukuksal konuları da ihmal etmemekte fayda var.



BOĞA (20 NİSAN – 20 MAYIS)



Bazı hukuksal konular ve karşılıklı konuşmalar partnerinizle aranızdaki bağı kuvvetlendirebilir. Yaratıcı girişimleriniz için gerekli olan ilham yeterince içinizde olabilir ancak her konuda sabırlı olmanız gerekiyor. Dışa dönük olanlar sosyalleşmek isteyecektir.



İKİZLER (21 MAYIS – 20 HAZİRAN)



Zekanızı yapıcı şekilde kullanmak güç ve sorumluluğu size çekebilir. Fikirlerinizi etrafınızdakilerle paylaşmak ta işinize yarayabilir. Bugünler ayrıcı birlikten kuvvet doğar sözünü destekleyici türden. Tutkular yağunlaştıkça en büyük destekçiniz hayatınızdaki özel insanlar olacaktır.



YENGEÇ (21 HAZİRAN – 22 TEMMUZ)



Ev-aile cephesinde yeni sorumluluklar omzunuza yüklenebilir. Evinizle daha çok ilgilenme, dekorasyon değişikliği de mümkün. Bugün duygularınızın mantığınızdan kuvvetli olma ihtimaline rağmen seçimleriniz doğru olabilir. Öte yandan iş hayatında daha hırslı ve istekli olabilirsiniz.



ASLAN (23 TEMMUZ – 22 AĞUSTOS)



Kendi çabalarınızı başkalarınınki ile birleştirip, kendi faydanıza çevirme ihtimali var. Arkaaşlarınızın fikirlerine güvenmeniz yararlı olabilir. Geleceğe yönelik çalışmalar ve yatırımlar yapma dönemindesiniz. Bugünün çok çalışmalarının ödülü şimdi olmasa da yakın gelecekte alınacaktır.



BAŞAK (23 AĞUSTOS – 22 EYLÜL)



Bugünlerde haberler daha ciddi ve önemli olabilir. Kendinize güvensiz hissetiğiniz anlarda partnerinize dayanmak, ondan destek istemek faydalı olacaktır. İlişkilerinizde şevkat ve anlayış hakim olabilir.



TERAZİ (23 EYLÜL – 22 EKİM)



Ev ve aile hayatınızda bir değişim yapma isteği içinizde olsun ya da olmasın değişimler yakında. Gelecek sene ortasına kadar yaşayacaklarınızınn hayatınızın temelini etkileyecek kapasitesi var. Böyle bir değişime ön ayak olacak gelişmeleri teker taker bugünlerde yaşamaya başlamış olmalısınız.



AKREP (23 EKİM – 21 KASIM)



Bugün özellikle iş hayatında bazılarının tahmin edilmez davranışları size sürpriz olabilir. Sizi kontrol etmeye çalışan veya kısıtlayan insanlardan uzak durmalısınız. Öte yandan kariyerinizden kazanacağınız para ve hedefleriniz de pratik çözümlerden yararlanacaktır.



YAY (22 KASIM – 21 ARALIK)



Değişimin rüzgarları size belli etmese de esiyor ve sizin dikkatinizi geleceğe yöneltiyor. Ancak hayal dünyanızın bazı gerçekleri red etmenize neden olmasına izin vermeyin. Bugünlerde zihninizin derinliklerinde yatanları anlayıp, eski hayalletleri dolaptan çıkarmanın tam zamanı. Derinlerde yatan isteklerinizin ancak böyle anlayabilirsiniz.



OĞLAK (22 ARALIK – 19 OCAK)



Eşiniz ve ailenizin diğer fertlerinden ortak planlarınız konusunda destek görme ihtimali yüksek. Özellikle maddi konularda onlara güvenmeli ve sıkıntılarınızı paylaşmalısınız. Evde geçirilecek bir gün daha fazla hoşunuza gidebilir. Bugün ilgiyi daha kolay çekebilir, insanları daha iyi anlayabilirsiniz.



KOVA (20 OCAK – 18 ŞUBAT)



İş hayatındaki ve dış dünyadaki değişikliklerin sizi ne kadar hırpalandığının sonradan farkına varbilirsiniz. Hayatınızdan dikkatiniz dağıtan veya verimsizliğe neden olan konuları çıkartmalısınız. Öte yandan başardıklarınızdan gurur duymalısınız. Ayrıca yardımsever, anlayışlı ve sorumlu tavırlarınız etrafınızın takdirini toplayacaktır.



BALIK (19 ŞUBAT – 20 MART)



Bugün ilişkiler ciddiyet bekliyor olabilir. Dikkatsiz konuşmalardan pişman olma ihtimali var. Ayrıca evde bazı tamir gerektirecek sorunlar da çıkabilir. Öte yandan iş hayatı sizden daha pratik olmayı bekliyor. Para konusunu gündeme fazla getirmemek yararınıza olacaktır. Bu konuda anlaşmak kolay olmayabilir. Diğer konularda da görüş farklılıkları olabilir, bunlar haretli tartışmalar doğurabilir.