Günlük burç yorumu

Pelin Hattatoğlu sizler için hazırladı...



10 Kasım Salı



KOÇ (21 MART – 19 NİSAN)



Her konuda açık ve net olamakta fayda var. Yedikleriniz ve içtiklerinizde de abartıya kaçmamalısınız. Öte yandan, çok çalışmanın karşılığını alacağınız günlerdesiniz. Ayrıca romantizm ve yakınlaşma çabalarınızda olumlu olacaktır. Bugün kuvvetli ruh haliniz sosyal ortamlarda olumlu etki bırakabilir.



BOĞA (20 NİSAN – 20 MAYIS)



İş hayatı, günlük işler veya sağlık konuları olumlu olmalı. Ancak eğer uzun dönemli ilişkilerinizde her şey yolunda olmazsa kariyeriniz ve dış dünyadaki imajınız direkt olarak negatif etkilenecektir. Ne kendinize yeterinden fazla güvenmeli, ne de başkalarının sızlanmalarını çok fazla dikkate almalısınız, ancak sevdiğiniz insanın hayatınızdaki önemini de tekrar farketmek için iyi fırsat.



İKİZLER (21 MAYIS – 20 HAZİRAN)



Eğer maddi açıdan kendinizi rahat hissetmeye başladıysanız, size bağımlı olanları veya yardıma ihtiyacı olanları da düşünebilirsiniz. Asi duygular içinde olanlar doğru kararları aldıklarına emin olmalılar. Kuvvetli duyguların mantığınızı ele geçirmesine izin vermemelisiniz.



YENGEÇ (21 HAZİRAN – 22 TEMMUZ)



Değerleriniz ve yapmak istedikleriniz çelişiyor ve içinizde sıkıntı yaratıyor olabilir. Kendinizi geliştirmek için bazı kurslara veya programlara katılmanın da tam sırası. Kimbilir bu kurslarla genişleyen vizyonunuz, orada söylenen bir söz veya değişen iç dünyanız problemlerinize çözüm getirebilir.



ASLAN (23 TEMMUZ – 22 AĞUSTOS)



Kendinizi rahat hissetmediğiniz konuların içine sürüklenmemeye özen göstermelisiniz. Çok hırslı veya kendine çok güvenli olmak da bugünlerde size zarar verebilir. Yaptığınız alışverişler veya işle ilgili aldığınız kararlar bugünlerde gözünüze doğru görünmüyor olmalı ancak her konuda abartıdan uzak durmalısınız.



BAŞAK (23 AĞUSTOS – 22 EYLÜL)



Bugün kendinizi daha enerjik hissedebilirsiniz. Bazı eksiklerinizi gidermek için uygun bir gün. Ancak günün ilerleyen saatlerinde her duyduğunuza inanmamanız yararınıza olacak. Sizin de diğerleri ile ilişkilerinizde dürüstlüğü öne çıkarmanız gerekiyor. Bazı haberlere de şaşırabilirsiniz. Daha net düşünmek için uğraşmalısınız.



TERAZİ (23 EYLÜL – 22 EKİM)



Grupla yapılan işlerin ayakları yere basmıyor olabilir. Diğerlerine bağlı karar vermek de yanlış olacaktır. Bazı kişilerin güç gösterme derdi olabilir. Bugün daha çok kendinizle birlikte olup, sağlığınıza önem vermelisiniz. Ancak dikkat yanlız kalmak ile gizemli olmak aynı şeyler değildir.



AKREP (23 EKİM – 21 KASIM)



Bugünlerde konuşmadan veya bir hareket yapmadan önce bir nefes alıp verin çünkü düşünmeden yaptığınız davranışlar size zarar verecektir. Değişik fikirleriniz olabilir ama bunları dile getirmeyi birkaç gün erteleyip, etraflıca tartmakta fayda var. Abartmaya olan meyilinize de dikkat etmelisiniz. İçinizdeki huzursuz hareketliliği doğru kanallara sevk etmenizde fayda var.



YAY (22 KASIM – 21 ARALIK)



Detaylar üzerinde düşünmeyi başka zamanlara bırakmalısınız. Geri planda yürüttüğünüz bir işin artı ve eksilerini gördükçe önünüzü net olarak göremeyebilirsiniz. Bu konuda karar vermek için belki de biraz beklemelisiniz. Ayrıca yatağınızın kenarına kağıt kalem alıp, kalkmadan rüyalarınızı bir kenara yazmanın faydasını görürsünüz. Belki gerçek isteklerinizi iç bilgeliğinizden öğrenebilirsiniz.



OĞLAK (22 ARALIK – 19 OCAK)



Sosyal etkiler maddi bazı konularda size yanlış etkiliyor olabilir veya sosyal ortamlarda sizi maddi açıdan etkilemeye çalışanlar olabilir. Bütün bu etkilere karşı dikkatli olmalı, normalde yapmayacağınız harcamaları yapmamaya özen göstermelisiniz.



KOVA (20 OCAK – 18 ŞUBAT)



Bugünlerde tutamayacağınız sözleri verebilirsiniz. Fakat aynı zamanda çıkabilecek problemleri çok orjinal yöntemlerle çözebilirsiniz. Bugünlerde tıkanmış problemler için yaratıcılığınızı kullanmanız ve beklenmedik çözümler bulmanız daha kolay olacaktır.



BALIK (19 ŞUBAT – 20 MART)



Uzaklara seyahat, eğitim, hukusal konular veya medya ile ilgili konuların birinde şaşırtıcı haberler olabilir. Düşündükçe bu konulardan ilham alabilirsiniz. İlginiz iş ile ilgili konularda bu tür konulara kaymış olabilir. Bir konuda ise kendinizi kötüye hazırlamak hayal kırıklığınızı azaltıp, sevincinizi arttıracak.