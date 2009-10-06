Günlük burç yorumu!

Pelin Hattatoğlu sizin için yorumladı...



6 Ekim 2009



KOÇ (21 MART – 19 NİSAN)



Bugünlerde önünüzdeki hangi seçeneğin sizin için daha iyi olduğuna karar vermek zor olabilir. Bu kararsızlık işlerinize konsantrasyonu engelleyebilir. Ancak bugünü zorlaştıracak hiçbir etki yok, güzel bir gün keyfini çıkartmalısınız.



BOĞA (20 NİSAN – 20 MAYIS)



Bugün keyif ve eğlenceye kendinizi daha yatkın hissedebilirsiniz. Sorun çıkacağını veya sinirinizi bozacağını bildiğiniz konuların yanından bile geçmeyin. Ancak bu etki ile aynı zamanda bazı harcamaları abartabilirsiniz. Buna dikkat etmekte fayda var.



İKİZLER (21 MAYIS – 20 HAZİRAN)



Bugün yapacaklarınızın fazlalığı ile işlerin hangi birinden başlayacağınızı şaşırma ihtimali var. Dikkatinizi toparlayamıyorsanız plan yapmaktan başka çare olmayabilir. Yapılan planların ise gerçekleştirilme ihtimali yüksek. İş hayatında kabiliyetlerinizi gösterme fırsatları da çıkacaktır.



YENGEÇ (21 HAZİRAN – 22 TEMMUZ)



Bugün kendinizi normalden daha fazla duygusal veya ruhani dünyaya daha yakın hissediyor olabilirsiniz. Bu durum da sizi etrafınızda gelişen olayları hafife almaya, hiçbir şeyi gereğinden fazla umursamamaya yöneltebilir. Belki bir tek arkadaşlıkları önemseyebilirsiniz.



ASLAN (23 TEMMUZ – 22 AĞUSTOS)



Bugünlerde alışveriş modunda olmalısınız. Ayrıca, dışa dönük kişiliğiniz çekim alanı yaratabilir ve yeni kişilerle tanışabilirsiniz. Takdir ve iltifatları olgunlukla kabul etmelisiniz, fakat bu kendinize gereğinden fazla odaklanmanıza yol açmamalı.



BAŞAK (23 AĞUSTOS – 22 EYLÜL)



Bugün grup ile yapılacak işlerden ziyade, tek başına çalışmanın daha çok faydasını göreceksiniz. Bazı işleri ne yapsanız olmayacak gibi hissettiğinizde de enerjinizi onlara daha fazla harcamayın. İlişkilerdeki uyumdan en çok siz faydalanıyor olmalısınız. Birileri sizden haber bekliyor olabilir.



TERAZİ (23 EYLÜL – 22 EKİM)



İletişim, fikir alışverişi, davet etmek gibi konular için oldukça olumlu bir gün. Akıllı kariyer adımlarının da karşılığını alabilirsiniz. Bu adımları gerçekleştirmediyseniz, bunları yapmaya hazırlıklı olmalısınız. En azından neler yapabileceğinizi düşünmek için iyi bir gün.



AKREP (23 EKİM – 21 KASIM)



Ortaklaşa yapılacak işlerden fayda görürsünüz ancak ortaklar arası her şeyi dengede tutmak durumundasınız. Özellikle uzaktan gelecek haberler, ikili ilişkiler üzerinde olumlu olabilir. Yapacağınız sosyal planlar da günün kalitesine ekleyebilir.



YAY (22 KASIM – 21 ARALIK)



Ne yapıyorsanız abartma ihtimaline karşı temkinli olmalısınız. Bugün eğer isterseniz hedefinize doğru çok yol katedebilirsiniz, hatta bu konuda takdir alma ihtimali de var. Aklınızda olan bir ikili ilişki problemi hakkında kendi fikirlerinizi söyleme fırsatı var. Uzun dönemli ilişkiler ilerleme kaydedebilir.



OĞLAK (22 ARALIK – 19 OCAK)



Eğer bugün kendinize bir ara verirseniz kimse sizi suçlamayacaktır. Genelde çok çalışkan olan burcunuzun arada sırada keyif araları vermesi normal, bunun için kendinizi suçlamayın. Kendiniz için birşeyler yapıp, özel konularınızla ilgilenmelisiniz. Yeni bir şey öğrenmek veya birisine öğretmek te size zevk verebilir.



KOVA (20 OCAK – 18 ŞUBAT)



Planlarınız ne olursa olsun daha keyfine düşkün, daha sakin bir gün geçirmek isteyebilirsiniz. Sahip olduklarınızın farkına varıp, olayları pozitif açıdan görmeye çalışın. Ev veya aile ile ilgili taşlar yerine oturdukça sevdiklerinize daha fazla vakit ayırabilirsiniz.



BALIK (19 ŞUBAT – 20 MART)



Bugün çok keyfine düşkün veya çok fazla cömert olabilirsiniz. Bazı konularda şansınızı zorlama ihtimaliniz var. Bütün bunların farkında olup, temkinli olabilirsiniz, özellikle sosyal alanda hoşunuza gidebilecek bir gün olabilir.

