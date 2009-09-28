Günlük burç yorumu

Pelin Hattatoğlu sizin için hazırladı



28 Eylül 2009



KOÇ (21 MART – 19 NİSAN)

Artan sosyal trendi yeni bağlantı girişimlerinde bulunarak kullanabilirsiniz. Hareketli sohbetler, ilginç insanlar günü eğlenceli kılabilir. Öteyandan bazı işler yine aksayabilir, gecikebilir ancak bu döngü çok yakında sona erecek, o yüzden ileriye doğru adım atma planı yapabilirsiniz.



BOĞA (20 NİSAN – 20 MAYIS)

Bugün bazı Boğa burçları inatçı ve dediğim dedik olabilir fakat genel olarak iş hayatında veya günlük işlerinizde ilerleme kaydedeceğiniz bir gün olacaktır. Ev ve aile çemberine yakın olmalı ve yardıma ihtiyacı olan olursa verici olmaya hazır olmalısınız.



İKİZLER (21 MAYIS – 20 HAZİRAN)

İş veya günlük hayatınızda sosyal olmak işinize yarayablir ancak agresif hareketlerden kaçınmalısınız. Bu haftayı akrabalarınızla, yakınlarınızla duraganlığa girmiş ilişkilerinizi canlandırmakla geçirebilirsiniz. Ayrıca ertelediğiniz kararları da alma konusunda ilerleme kaydedeceksiniz.



YENGEÇ (21 HAZİRAN – 22 TEMMUZ)

Bugün grup çalışmalarının faydasını göreceksiniz, her bir grup elemanı ayrı değerde ortak hedefinize katkıda bulunacaktır. Bazı sorunları deneye yanıla çözeceğiniz bu ortamda sizde mümkün olduğu kadar işbirliği içinde olmalısınız. Ayrıca bu hafta ev-aile konularında da bir düzen değişikliği olabilir.



ASLAN (23 TEMMUZ – 22 AĞUSTOS

Bugünün sosyal tonu yeni bağlantılar kurmak, arkadaşlarınızı aramak ve kalabalığa karışmayı olumlu kılıyor. Grupla yapılan aktivitelerden de fayda görürsünüz, ancak kalabalık içinde sizin kendinize özgü tavırlarınız her zaman dikkat çekecektir. Bu hafta yeni fırsatlar şekil kazanabilir, daha önce konuşulanlar bu hafta ile artık gerçekleşmeye başlayacaktır.



BAŞAK (23 AĞUSTOS – 22 EYLÜL)

Uyumlu olmanız çok güzel projeleride beraberinde getirebilir. Diğerleri ile kaynaklarınızı birleştirmekten çekinmeyin. Ortaklık yapabileceğiniz kişilerle karşılıklı konuşmak için uygun ortam hazırlamalısınız. Bu hafta ile birlikte hedefleriniz netleşip, onların önündeki engellerin yavaş yavaş kalktığınıda göreceksiniz.



TERAZİ (23 EYLÜL – 22 EKİM)

Sosyal enerjili bugün uyumlu olmak size çok şey kazandırır, bu iş hayatında, iş arkadaşlarınızla ilişkileriniz içinde geçerli. Takım çalışmaları size yapmak istediklerinizde oldukça yardımcı olacaktır. Pratik olmayı engelleyen bazı konularında son bulduğunu farkedebilirsiniz. İş hayatı ve sağlık alanında olumlu gelişmeleri takip edin.



AKREP (23 EKİM – 21 KASIM)

Ev veya aile konusunda yapmak istediklerinize başlamak için ideal bir gün. Plan yapıp, bu konuda girişimlere başlamalısınız. Arkadaşlarla ilgili kafanızda beliren sorular yavaş yavaş netlike kazanabilir. İş hayatında olabileceğini duyduğunuz bir konu ise bu hafta gerçeye dönüşebilir.



YAY (22 KASIM – 21 ARALIK)

İletişimsizlik yada iletişim alanında bir sorun haftaya stresli başlamanıza neden olabilir. Acele karar vermemeli ve güvendiğiniz bir arkadaşına akıl danışmalısınız. Çok yakında özellikle iş hayatında ne yapmak istiyorsanız yoluna girecektir bunun için bu tip iletişimsizliğe çok kafa yormamalısınız.



OĞLAK (22 ARALIK – 19 OCAK)

Kendi özgünlüğünüzü koruyabildiğiniz sürece diğer insanların fikirleri almak olumlu olacaktır. Bugün yapılan bazı girişimlerin somut sonuçlarını da görebilirsiniz. Uzaktan gelen veya eğitim veya hukuksal konuları ilgilendiren haberler olumlu olacaktır. Bu haberler son zamanlarda durağanlığa girmiş konuların tekrar hareketlendiğini işaret ediyor.



KOVA (20 OCAK – 18 ŞUBAT)

Artık geri plandan çıkıp, popüleritenizin keyfini çıkartabilirsiniz. Değişik konulardan para kazanma yada biriktirme fikirleriniz varsa bunları da kullanmaya hazır olmalısınız. Akıllıca hareketlerin size para kazandıracağı gündesiniz. Yeni ve ileriye dönük olana odaklanmalısınız.



BALIK (19 ŞUBAT – 20 MART)

Bir süredir ertelediğiniz ve ihmal ettiğiniz işlerinizi bugün bitirebilirseniz kendinizden çok memnun kalacaksınız. Öteyandan, bu hafta ile birlikte ilişkilerinizle ilgili bir yada partnerinizi ilgilendiren konuda süredir süre gelen belirsizlik yavaş yavaş dağılacaktır.



