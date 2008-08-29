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Günlük 1 lira 30 kuruş

Hükümetin memura 2009 için önerdiği yüzde 7.6’lık zam teklifi kabul edilirse en düşük maaş ayda 39 YTL artacak. Bu zam maaşa, günlük 1 TL 30 kuruşluk artış getire

29 Ağustos 2008 03:00

Hükümetin memura 2009 için önerdiği yüzde 7.6’lık zam teklifi kabul edilirse en düşük maaş ayda 39 YTL artacak. Bu zam maaşa, günlük 1 TL 30 kuruşluk artış getirecek.

Hükümetle memur konfederasyonları arasındaki toplu görüşmelerin 4. turunda uzlaşma sağlanamazken, hükümet ilk altı ay için yüzde 3.5, ikinci altı ay için yüzde 4 oranında zam önerdi. Bu teklif kabul edilirse en düşük maaş 1.158 YTL olacak. Bu artış en düşük maaşı ayda 39 YTL artıracak. Yani hükümet memura günlük 1 TL 30 kuruşluk maaş artışı öneriyor. Ancak sendikalar bu rakamın en az 1.301 YTL olmasını istiyor.

Yarın akşama kadar anlaşma sağlanamazsa Uzlaştırma Kurulu devreye girecek.

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