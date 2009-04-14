Ulu Önder Atatürk'ü, 14 Nisan 1934'te geldiği Çanakkale'nin Ezine ilçesinde karşılayan çocuklardan biri olan 89 yaşındaki Emras Özkök, ``Herşey dün gibi gözümün önünde. Babam elimden tutarak beni Gazi Mustafa Kemal'in önüne kadar götürdü. Elimde bir demet çiçek vardı. Çiçeği kendisine sununca alnımı ve saçlarımı okşadı. Dokunduğu yerden hatırası silinmesin diye günlerce yüzümü yıkamadım'' dedi.



Atatürk'ün Ezine'ye gelişinin 75'inci yıldönümü kutlamaları kapsamında hazırlıklar tamamlanırken, tarihin canlı tanıklarından biri olan Emras Özkök'ün coşku içinde anlattıkları, Ulu Önder'e duyulan sevgi ve saygıyı bir kez daha gözler önüne serdi. Ezine'nin Seferşah Mahallesi'nde, yalnız başına oturduğu tek katlı evde, Atatürk'ün 14 Nisan 1934'teki gelişinde yaşananları aktaran 2 çocuk 4 torun sahibi Emras Özkök, hala o günün heyecanı ve gururunu taşıdığını söyledi.



Atatürk'ün ziyaretinde 14 yaşında olduğunu dile getiren Emras Özkök, ``Ayvacık istikametinden Ezine'ye giren Ulu Önder Atatürk'ün ilçeyi ziyaret ettiği zaman babam Rüştü Bayrı belediye başkanıydı. Atatürk Gazi İlkokulu'nun önünde durdu. Babam elimden tutarak, beni Gazi Mustafa Kemal'in önüne kadar götürdü. Elimde bir demet çiçek vardı. Çiçeği kendisine sununca, benim alnımı ve saçlarımı okşadı. Onun dokunduğu yerlerden hatırası silinmesin diye günlerce yüzümü yıkamadım'' dedi.



Emras Özkök, babası Rüştü Bayrı'nın tüm Ezine sokaklarına halı serdirdiğini anlatırken, ``Atatürk halılara hiç basmadığı gibi, elindeki gümüş bastonuyla da halıları itekledi. Bunun üzerine babam, belediye çalışanlarına emir vererek tüm halıları toplattı. Ezine, tarihi günlerinden birini yaşıyordu. İşgali yaşamış bir ilçenin tüm insanları, ahalisi, köyden gelenler caddelere sığmıyordu. Herkes çok mutlu ve sevinçliydi. Atatürk çok yakışıklı bir insan olmanın da ötesinde, çok zevkli ve güzel giyinmişti. Sarı saçlarının altında krem rengi elbisenin içinde, ışıl ışıl, göz kamaştıracak kadar etkileyici bir insandı. Ona dokunabilen, onun tarafından okşanmış bir çocuk olabilmenin ayrıcalığını hala yaşıyorum'' diye konuştu. (DHA)

