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GÜNGÖREN'DEKİ SİLAHLI SALDIRI KAMERADA

Murat SOLAK / İSTANBUL DHA Güngören'de, trafik tartışmasının ardından seyir halindeki aracın önünü kesen kişi, silahlı saldırı düzenledi

26 Nisan 2018 21:50

Murat SOLAK / İSTANBUL DHA
Güngören\'de, trafik tartışmasının ardından seyir halindeki aracın önünü kesen kişi, silahlı saldırı düzenledi.  1 Kişi ölürken 1 kişi yaralandı. Saldırı anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde araca yaklaşan saldırganın, saldırıyı gerçekleştirdikten sonra koşarak tekrar kendi aracına binip ara sokağa girdiği görülüyor.

Görüntü Dökümü:
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Güvenlik kamera görüntüleri
-Saldırganın araca yaklaşması
-Saldırıyı gerçekleştirdikten sonra koşarak kendi aracına binmesi
-Aracıyla ra sokağa girmesi


 

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