-Güngören'deki patlamada 18'er kez ağırlaştırılmış müebbet istemi İSTANBUL (A.A) - 25.11.2011 - Güngören'de 2008 yılında düzenlenen bombalı saldırıya ilişkin davada esas hakkındaki görüşünü açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanıklardan Hüseyin Türeli ve Nusret Tebiş hakkında 18'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1.170'er yıldan 1.800'er yıla kadar hapis cezası istedi. İstanbul 12 Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, 8 tutuklu sanık ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını veren Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Uysal, 27 Ağustos 2008'de Güngören Güven Mahallesi Menderes Caddesi üzerindeki trafiğe kapalı yaya yolunda 10 dakika arayla meydana gelen iki ayrı bombalı saldırı eylemi sonucunda, hamile olan Filiz İkiz ile 16 kişinin hayatını kaybettiğini, 90 kişinin de yaralandığını kaydetti. Yakalanamayan ve ''İrfan, Sedat, Selçuk, Azat'' kod adlarını kullanan örgüt mensubunun, sanıklar ve gizli tanık beyanlarına göre, her iki patlamada olayın asıl faili ya da faillerinden olduğunu, sanık Şerafettin Kara'nın bu örgüt mensubunu birkaç gün misafir edilmesi için getirdiğini ifade eden Savcı Uysal, Kara ile sanık Nusret Tebiş'in, bu örgüt mensubunu sanık Aydın Dağlar ile irtibatlandırdığını anlattı. Söz konusu örgüt mensubunun sanık Mehmet Salih Yanak ile birlikte evden çıktığını kaydeden Uysal, örgüt mensubunun sanık Yanak'ın evine olay günü elinde siyah renkli bir poşetle döndüğünü, yarım saat sonra diğer sanık Hüseyin Türeli'nin de eve geldiğini, örgüt mensubu ile Türeli'nin evde baş başa 20 dakika konuşmasından sonra aynı gün 10 dakika arayla iki patlamanın olduğunu söyledi. Savcı Uysal, sanıklardan Hüseyin Türeli ile Nusret Tebiş hakkında ''devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak'', ''bomba patlatmak suretiyle 16 kişinin ölümüne neden olmak'' ve ''olay esnasında hamile olan maktul Filiz İkiz'in ölümüne neden olmak'' suçlarından 18'er kez ağırlaştırılmış müebbet ile 90 kişiyi ''kasten öldürmeye teşebbüs'' suçundan 1.170'er yıldan 1.800'er yıla kadar hapis cezası istedi. Sanıklar Ziya Kiraç, Abdurrahman Oral, Şerafettin Kara ve Aydın Dağlar hakkında ''PKK/KONGRA-GEL terör örgütü üyesi olmak'' suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası talep eden Uysal, sanık Mehmet Salih Yanak'ın da ''PKK/KONGRA-GEL terör örgütü üyesi olmak'', ''bomba imal etmek'' ve ''sahte kimlik kullanmak'' suçlarından 3 yıldan 30 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Savcı Uysal, sanık Şaban Güneş hakkında ''PKK/KONGRA-GEL terör örgütü üyesi olmak'' suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası isterken, ayrıca etkin pişmanlık yasasından faydalanması durumunda, verilecek cezada üçte birden dörtte üçe kadar indirim yapılmasını talep etti. Sanık Cihan Aydın'ın ''PKK/KONGRA-GEL terör örgütü üyesi olmak'' ve ''resmi belgeyi sahte olarak düzenlemek'' suçlarından 3 yıldan 21 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep eden Uysal, sanık Cevat Aydın'ın ise ''terör örgütü üyesi olmak'' suçundan beraatını istedi. Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı erteledi. Duruşma çıkışında, KCK operasyonu kapsamında gözaltına alınan kişilerin yakınlarıyla Güngören'deki patlamada ölenlerin yakınları arasında sözlü tartışmalar yaşandı.