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Yaşam

Güngören'de trafik kazası: 1 kişi öldü

29 Nisan 2009 12:16

Güngören'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, E-5 Karayolu'ndan Bakırköy yönüne giden Yasin Arıbuğa'nın (22) kullandığı 34 VF 2040 plakalı otomobil, Merter'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle üst geçidin beton duvarına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Arıbuğa ile yanında bulunan ve amcasının kızı olduğu öğrenilen Yasemin Arıbuğa Gündüz, otomobilde sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkartılan yaralılar, ambülansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yasin Arıbuğa, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hayati tehlikesi devam eden Yasemin Arıbuğa Gündüz'ün de ameliyata alındığı belirtildi.

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