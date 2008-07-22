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Güngören'de dehşet gecesi

Güngören'de saat 21.45 sıralarında meydana gelen ilk patlamanın ardından vatandaşlar yaralılara yardım etmek isterken ikinci ve daha büyük patlama gerçekleşti.

22 Temmuz 2008 03:00

Güngören'de saat 21.45 sıralarında meydana gelen ilk patlamanın ardından vatandaşlar yaralılara yardım etmek isterken ikinci ve daha büyük patlama gerçekleşti. Menderes caddesini kana bulayan patlamalarda ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybederken, çevre hastanelere ağır durumda 25 yaralı sevk edildi. Önce doğalgaz sıkışmasından meydana geldiği sanılan patlamanın, daha sonra terör eylemi olduğu açıklandı.
İstanbul Valisi Muammer Güler ve İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah olay yerinde incelemelerde bulundu.
Güler, Menderes caddesinde bir çöp konteynırına konan bombanın saat 21.45 sıralarında patladığını, bunun paniği yaşanırken yaklaşık 7-8 dakika sonra olay yerindeki ikinci konteynırda çok daha büyük bir patlama meydana geldiğini anlattı. Her iki patlamada çok sayadı kişinin yaralandığını belirten Güler, ilk belirlemelere göre, 13 kişinin öldüğünü 70'in üstünde yaralı olduğunu söyledi. Her iki patlamanın ardından üçüncü bir bomba olduğu yönündeki ihbar üzerine emniyet alarma geçirildi. Ancak ihbarın asılsız olduğunu anlaşıldı.

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