T24 LogoT24 Logo
Gündem

Güngören sanıkları: Asıl fail bulunsun

Güngören'de 17 kişinin ölümü, 154 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan bombalı saldırının dokuz sanığı suçlamayı reddetti

12 Mayıs 2009 03:00

Güngören'de aralarında sekiz aylık hamile bir kadının da olduğu 17 kişinin ölümü, 154 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan bombalı saldırının dokuz sanığı, İstanbul 12’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dünkü duruşmada, saldırıyı kınayarak asıl faillerin bulunmasını istedi. 


Bombacılara linç girişimi


Patlama sırasında yaşamını yitirenlerin aileleri, adliye önünde cezaevi aracından indirilen sanıklara saldırmak istedi. Duruşmaya Hüseyin Türeli, Nusret Tebiş, Ziya Kiraç, Abdurrahman Oral, Şerafettin Kara, Cevat Aydın, Aydın Ağlar ve Mehmet Salih Yanak ile tutuksuz sanık Şaban Güneş katıldılar.

Saldırıyı kınıyoruz

Sanıklardan Nusret Tebiş "Alçakça yapılan olayı nefretle kınıyorum. Bu olayı üstümüze atanlar utansın. Olayla uzaktan yakından alakam yok. Ben evli bir insanım asla insanlara zarar vermem. Beraat ve tahliyemi talep ediyorum. Metris cezaevinde asker ve gardiyanlardan işkence gördüm, polisler de oturmuş izliyorlardı. O gardiyanlar sanırım daha sonra Engin Ceber’i de öldürdü" dedi. Diğer sanıklar da suçlamaları reddetti. Duruşma ertelendi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24