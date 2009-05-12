Güngören sanıkları: Asıl fail bulunsun

Bombacılara linç girişimi



Saldırıyı kınıyoruz

Patlama sırasında yaşamını yitirenlerin aileleri, adliye önünde cezaevi aracından indirilen sanıklara saldırmak istedi. Duruşmaya Hüseyin Türeli, Nusret Tebiş, Ziya Kiraç, Abdurrahman Oral, Şerafettin Kara, Cevat Aydın, Aydın Ağlar ve Mehmet Salih Yanak ile tutuksuz sanık Şaban Güneş katıldılar.Sanıklardan Nusret Tebiş "Alçakça yapılan olayı nefretle kınıyorum. Bu olayı üstümüze atanlar utansın. Olayla uzaktan yakından alakam yok. Ben evli bir insanım asla insanlara zarar vermem. Beraat ve tahliyemi talep ediyorum. Metris cezaevinde asker ve gardiyanlardan işkence gördüm, polisler de oturmuş izliyorlardı. O gardiyanlar sanırım daha sonra Engin Ceber’i de öldürdü" dedi. Diğer sanıklar da suçlamaları reddetti. Duruşma ertelendi.