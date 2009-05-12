Güngören sanıkları: Asıl fail bulunsun

Güngören'de aralarında sekiz aylık hamile bir kadının da olduğu 17 kişinin ölümü, 154 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan bombalı saldırının dokuz sanığı, İstanbul 12’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dünkü duruşmada, saldırıyı kınayarak asıl faillerin bulunmasını istedi. Bombacılara linç girişimi
Patlama sırasında yaşamını yitirenlerin aileleri, adliye önünde cezaevi aracından indirilen sanıklara saldırmak istedi. Duruşmaya Hüseyin Türeli, Nusret Tebiş, Ziya Kiraç, Abdurrahman Oral, Şerafettin Kara, Cevat Aydın, Aydın Ağlar ve Mehmet Salih Yanak ile tutuksuz sanık Şaban Güneş katıldılar.
Saldırıyı kınıyoruz
Sanıklardan Nusret Tebiş "Alçakça yapılan olayı nefretle kınıyorum. Bu olayı üstümüze atanlar utansın. Olayla uzaktan yakından alakam yok. Ben evli bir insanım asla insanlara zarar vermem. Beraat ve tahliyemi talep ediyorum. Metris cezaevinde asker ve gardiyanlardan işkence gördüm, polisler de oturmuş izliyorlardı. O gardiyanlar sanırım daha sonra Engin Ceber’i de öldürdü" dedi. Diğer sanıklar da suçlamaları reddetti. Duruşma ertelendi.