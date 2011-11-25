Güngören davasında 2 sanığa 17 kez müebbet

T24

2008 yılında Güngören'de 17 kişinin öldüğü patlamaya ilişkin İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada savcı esas hakkındaki görüşünü açıkladı.Savcı, patlama sırasında gözcülük yapan Hüseyin Türeli ile bombayı yerleştiren PKK militanını evinde saklayan Nusret Tebiş'in 17'şer kez müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Bu kişiler için ayrıca, 90 kişinin yaralanmasına neden olmak ve mala zarar vermek suçlarından 1800'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.Diğer 6 tutuklu ve bir tutuksuz sanığın da "terör örgütü üyesi olmak, ruhsatsız silah bulundurmak" gibi suçlardan cezalandırılmalarını isteyen savcı, bir tutuksuz sanığın da beraatini istedi.Duruşma, sanıkların son savunmalarını hazırlamaları için ertelendi.