Güngör Uras son yolculuğuna uğurlandı

Cansel KİRAZ - İdris TİFTİKCİ / Yılmaz BEZGİN-Can EROK- İstanbul,(DHA)

USTA ekonomi yazarı Güngör Uras, İstanbul\'da son yolculuğuna uğurlandı. Uras için öğle vakti cenaze namazı kılındı. Uras için dualar edildi, ardından helallik alındı. Ardından Uras\'ın cenazesi omuzlarda taşınarak cenaze aracına kondu. Uras\'ın cenazesi Aşiyan Mezarlığı\'nda toprağa verilecek.

85 yaşında hayatını kaybeden ekonomist, yazar ve akademisyen Güngör Uras için Bebek Camii\'nde kılınan öğle namazı ardından cenaze töreni düzenlendi. Törene AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Demirören Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar, Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı, Eski Başbakan Mesut Yılmaz\'ın eşi Berna Yılmaz, sanatçı Erol Evgin, gazeteci Altan Öymen ve Sedat Ergin\'in yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.

\"ÇOK ÖNEMLİ BİR HOCAMIZ VE YAZARIMIZDI\"

Törende taziyeleri Güngör Uras\'ın eşi Nuran Uras ve kızı Elif Uras kabul etti. Törene katılan AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Uras\'ın ailesine baş sağlığı diledi. Kurtulmuş, \"Allah rahmet eylesin. Güngör Uras Türkiye\'de yıllardır yazılarıyla milli, yerli ekonomiyi, kalkınmayı ve Türkiye ekonomisinin üretim gücünün artırılması gerektiğini savunan çok önemli bir hocamız ve yazarımızdı. Yeri zor doldurulacak birisidir. Ayrıca tabii en büyük maharetlerinden birisi de görüşlerini özellikle ekonomi gibi zor bir konuyu kendi tabiriyle \"Ayşe Teyze\'nin anlayabileceği bir tarzda\" anlatabilmesiydi. Makalelerinde tabii ki günlük konuları, güncel konuları ele aldı ama sonuçta yazdığı yazıları Türkiye\'nin ekonomi tarihinin de bir yerde yansımasıdır. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun\" dedi.



\"EKONOMİYİ ONUNLA BİRLİKTE ÖĞRENDİK\"

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar, Güngör Uras\'ı 1979\'dan beri tanıdığını ifade ederek, \"Ben 1978\'de başladım mesleğe. Mesleğimin ilk yıllarından beri TÜSİAD Genel Sekreteri olarak sonra zamanla gazetelerde, dergilerde yazar olarak hep beraber olduğumuz bir büyüğümüzdü. Çok katkısı oldu bize. Ekonomiyi onunla birlikte öğrendik. Son yıllarında o yaşına rağmen muhabir heyecanıyla, hiç o heyecanını kaybetmeden küçük defterinde notlarını alırdı. Beraber yurt dışı seyahatlerimiz oldu. O ziyaretlerde tek tek herkesin ismini alır, o isimleri yazısında zikrederdi. Yazıları hakikaten hem topluma mal oldu. \"Ayşe Teyze\"yle, \"Ali Rıza Amca\'yla\". Mekanı cennet olsun. Çok katkısı olan bir büyüğümüzdü\" şeklinde konuştu.

Sanatçı Erol Evgin de Güngör Uras ile 35 yıldır dost olduklarını söyledi. Evgin,\" 35 yılı aşkın dostumdu. Çok saygı değer bir büyüğümdü. Gerçek bir entelektüeldi. \'Gerçek bir aydın nasıl olmalı?\' derseniz, Güngör Hoca gibi olmalıydı. Çok net bir açıklıkla, çok kolay anlatırdı her şeyi. Ondan çok şey öğrendik. Çocuksu bir yanı vardı. Özel zamanlarında, özel sohbetlerde çok çocuksu ve çok neşeliydi. Türkiye, çok önemli bir değerini yitirdi. Güngör Hocamıza allahtan rahmet diliyorum\" dedi.

\"GAZETECİLİK YÖNÜYLE DE İNSAN YÖNÜYLE DE ÖRNEK OLMUŞ BİR İNSAN\"

Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, Türkiye\'nin çok önemli bir değerini kaybettiğini söyleyerek, \"Cumhuriyet kuşağının çok mümtaz bir temsilcisi. Aklıyla, fikriyle bu ülkeye hep hizmet etmeyi ön planda tutmuş bir insan. Hepimize gazetecilik yönüyle de insan yönüyle de hem örnek olmuş bir insan. Hepimiz onu çok sevdik\" dedi. Milliyet Gazetesi Ekonomi Müdürü Şükrü Andaç da, \" Güngör Uras\'la Milliyet Gazetesi\'nde 20 yıldan bu yana birfiil çalışıyoruz. Diğer yazarlardan farklı bir çalışma düzenimiz vardı Güngör Hocamla. Her gün sabah \'Söyle bakalım evladım, bugün ne var?\' diye arardı. Bizden çok daha iyi analiz ederdi. Bize yol gösterirdi. Hep öğrenmek isterdi. Hep öğrenciydi. Allah gani gani rahmet eylesin\" şeklinde konuştu.

Kılınan cenaze namazının ardından Güngör Uras\'ın naaşı defnedilmek üzere Aşiyan Mezarlığı\'na götürüldü.

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