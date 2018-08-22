Güngör Uras son yolculuğuna uğurlandı

Ekonomi yazarı Güngör Uras son yolculuğuna son uğurlandı. Uras'ın ailesi cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Taziyede bulunan Uras'ın sevenleri tabutun başında dua etti. Uras'ın cenazesi bugün öğle namazını müteakip Bebek Camii'nden kaldırıldı.

Bebek Camii'ndeki cenazeye katılan Demirören Medya Grubu Başkanı ve Milliyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal, AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş Güngör Uras'ın ailesine başsağlığı diledi.

Güngör Uras için hazırlanan çelenklerin birinde, Ayşe Teyze ve Ali Rıza Amca isimleri dikkat çekti.

Güngör Uras'ın cenaze namazı iş, medya, siyaset dünyasının önde gelen isimleri ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla kılındı. Namazın ardından Güngör Uras'ın cenazesi son yolculuğuna uğurlanmak üzere Aşiyan Mezarlığı’na götürüldü.

Güngör Uras hayatını kaybetti

Ekonomideki karmaşık gelişme ve teknik kavramları, “Ayşe Teyze” ve benzeri ifadelendirmelerle sembolize ettiği kitlelere gündelik dil eşliğinde aktararak, Türk basın tarihinde bir ekol yaratan Prof. Dr. Güngör Uras, 19 Ağustos’ta hayatını kaybetti.



Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdikten sonraki yıllarda akademik kariyerinin yanı sıra Devlet Planlama Teşkilatı’nda da görev alan, bilinen adının yanı sıra “Tevfik Güngör” ve “Ali Rıza Kardüz” adlarıyla da yazarak Türkiye basınının en üretken ve renkli isimleri arasında özel bir yer edinen Güngör Uras 85 yaşındaydı.



Güngör Uras’ın cenazesi bugün (22 Ağustos Çarşamba) öğle namazını müteakip Bebek Camii’nden kaldırılacak ve Aşiyan Mezarlığı’na defnedilecek.