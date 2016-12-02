Güngör Uras: Halkımız sigaraya 40 milyar lira ödüyor!

Milliyet yazarı Güngör Uras, Türkiye'de sigara alışkanlığının yaygınlaştığına dikkati çekerek "Sigaranın sağlığa zararının artık yaygın olarak bilinmesine rağmen sigara alışkanlığı yayılıyor. Özellikle gençlerin sigaraya ilgilerinin artması dikkati çekiyor. Sigaradan alınan verginin artırılması tüketimi caydırmıyor. Artan vergi sadece bütçe gelirini artırıyor. Sigara vergisi yılda 25-30 milyar TL’lik bütçe geliri sağlıyor" dedi.

Güngör Uras'ın "Halkımız sigaraya 40 milyar lira ödüyor" başlığıyla yayımlanan (2 Aralık 2016) yazısı şöyle:

Sigaranın sağlığa zararının artık yaygın olarak bilinmesine rağmen sigara alışkanlığı yayılıyor. Özellikle gençlerin sigaraya ilgilerinin artması dikkati çekiyor.

Sigaradan alınan verginin artırılması tüketimi caydırmıyor. Artan vergi sadece bütçe gelirini artırıyor. Sigara vergisi yılda 25-30 milyar TL’lik bütçe geliri sağlıyor.

Sigara vergileri geçen yıl sonu artırılmıştı. Dün gene artırıldı. Vergi artışı sonucu sigaranın satış fiyatının yükselmesine rağmen tüketim gerilemiyor. Sigaranın sağlığa zararını bilmeyen kalmadı. Hem sağlığa hem keseye zararını göze alanlar sigara tiryakiliğini sürdürüyor.

Sigara satışları adet olarak izleniyor. 2010 yılında bir yılda 93 milyon sigara satıldı. Satışlar 2013 yılında 91 milyona geriledikten sonra, 2014 yılında 94 milyon adede, 2015 yılında 103 milyon adede yükseldi.

2015 yılında iç piyasada satılan sigaraya ödenen para 39.6 milyar TL.

Sigara alışkanlığı önemli bir halk sağlığı sorunu. Önlenebilir hastalık ve ölüm sebeplerinin en önde gelenlerinden biri.

Sigara içme alışkanlığı geri ve gelişmekte olan ülkelerin sorunu. Günümüzde toplam tüketimin yüzde 80’i gelişmekte olan ülkelerde yapılıyor.

Dünyada 1.3 milyar kişi, ülkemizde ise 16 milyon kişi sigara içiyor.

Ülkemizde her yıl yaklaşık 100 bin kişi tütün kullanımına bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor.

Ülkemizde 15 ve üzeri yaştaki yetişkinlerin yüzde 27’si tütün ürünü kullanıyor.

Yüzde 41’i erkek

15 yaş üstü erkeklerde tütün ürünü kullanma alışkanlığı yüzde 41, kadınlarda yüzde 13 oranında.

Türkiye’de sigara üreten 7 firma var.

Türkiye’deki sigara üreticisi firmaların kullandığı tütünün yüzde 14’ü yerli tütün, yüzde 86’sı yabancı tütün.

Tütün üretimi bizim köylümüzün önemli uğraş konusuydu. 2003 yılında 335 bin tütün üreticisi aile vardı. 2015 yılında üretici sayısı 55 bine geriledi.

Hükümetlerin sigara tüketimini aşağıya çekme çabalarına rağmen, sigara satışlarının azalmaması, artması üzücü.

Zarar korkutmuyor

Sigaranın sağlığa zararının artık yaygın olarak bilinmesine rağmen sigara alışkanlığı yayılıyor. Özellikle gençlerin sigaraya ilgilerinin artması dikkati çekiyor.

Sigaradan alınan verginin artırılması tüketimi caydırmıyor. Artan vergi sadece bütçe gelirini artırıyor. Sigara vergisi yılda 25-30 milyar TL’lik bütçe geliri sağlıyor.

Sigaranın, tütünün doğrudan ve dolaylı olarak akciğerlerde sorun yarattığını bilmeyen kalmadı.

Yeni tanı konulan kanser vakalarının yüzde 12’sini oluşturan akciğer kanseri günümüzde en sık görülen kanser türü.

Akciğer kanserlerinin yüzde 85-90’ına sigaranın neden olduğu tahmin ediliyor.

Akciğer kanseri gerek sayı (1.35 milyon), gerekse neden olduğu ölüm (1.18 milyon) açısından dünyada birinci sırada gelen kanser türü.

Uluslararası sigara devleri geri kalmış ve gelişmekte olan ülkelerde daha çok sigara satarak daha çok kazanmak uğruna, insanların sağlığıyla oynuyor.