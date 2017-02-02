Güngör Uras: 2017'ye iyi başlamadık, ihracatı artırmaya mecburuz

Milliyet yazarı Güngör Uras, 2017'nin ocak ayında ihracatın 105 milyar dolar olarak gerçekleştiğini hatırlatarak "2017 yılına iyi başlayamadık" dedi. Uras, "İhracat gelirlerimizi artırmaya mecburuz. İhracat söylemle artmaz, eylemle artar" ifadesini kullandı.

Güngör Uras'ın "İhracatı artırmaya mecburuz" başlığıyla yayımlanan (2 Şubat 2017) yazısı şöyle:

Ocak ayı ihracat geliri-miz, olması gereken büyüklükte değil. 2017 yılına iyi başlayamadık.

Ocak ayında ihracat 10.5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Normal olarak aylık ihracat gelirimizin 12 milyar doların altına düşmemesi gerekiyor.

Ocaktan önceki aylarda, aralık ayında ihracat geliri 12.8 milyar dolar, kasım ayında 12.7 milyar dolar, ekim ayında 12.8 milyar dolardı.

2013 yılının ocak ayında ihracat gelirimiz 11.5 milyar dolar olmuştu. 2014 Ocak ayında 12.4 milyar dolar, 2015 yılında 12.3 milyar dolar ihracat gelirimiz oldu.

Sadece 2016 yılı ocak ayında beklenmedik bir şekilde ihracat geliri 9.5 milyar dolara geriledi.

2016 yılı ocak ayındaki bu kötü rakam ile 2017 yılı ocak ayının yetersiz rakamını karşılaştırarak, “Son 49 ayın ihracat rekorunu kırdık” demek yanıltıcı olur.

Gerçekçi olalım. 2017 yılına kötü başladık. Durumun iyi olmadığını görerek, yılın kalan aylarında ihracatı artırmaya dönük çabalarımızı artırmak zorundayız.

Rekabet gücümüz var

Döviz fiyatındaki yükselişin, ihracat ürünlerine kazandırdığı rekabet gücüne rağmen ocak ayında toplam ihracat gelirinin 12 milyar doların altına inmesinin nedenleri olmalıdır.

Ya dış pazarlarda talebi olan malları üretemiyoruz ya da pazarlama için yeteri çabayı gösteremiyoruz.

Mal çeşitlemesine gidemiyoruz. Bizim ihraç ürünlerimizin benzerini üreten gelişmekte olan ülkeler, devlet desteği ve ucuz işçilikle bizim pazarlarımızda bizim rakibimiz oldu.

10.5 milyar dolarlık ocak ayı ihracatına otomotiv ürünlerinin katkısı 2 milyar dolar. Tekstil, giyim, deri ve konfeksiyon sanayiinin katkısı 2 milyar dolar. Tarım hayvancılık ve ormancılık ürünlerinin katkısı 2 milyar dolar. Geri kalanlar ufak büyüklükte ihracat.

Pazarlarımız önemli...

Her şeye rağmen ihracat pazarlarımız zengin Batı pazarları. İhracatımızın yüzde 10.54’ünü Alman pazarına, yüzde 6.35’ini İngiltere pazarına yaptık. Sonra sırasıyla İtalya, ABD, Fransa, İspanya, Hollanda pazarları geliyor.

Sıcak çatışmalara rağmen Irak’a yapılan ihracat toplam ihracatın yüzde 5.93’ü dolayında.

Sabahtan akşama tartıştığımız Rusya pazarı, nerede ise tamamen ölmüş durumda. Ocak ayında Rusya’ya yatılan ihracat 149 milyon dolar. Toplam ihracatın yüzde 1.42’si. Ocak ayında Mısır’a bile Rusya’dan daha fazla ihracat yaptık.

2017 Ocak ayının 10.5 milyar dolarlık ihracat geliri, “alarm” işareti olarak kabul etmeliyiz.2017 Yılında ihracat gelirlerimizi artırmaya mecburuz. İhracat söylemle artmaz, eylemle artar.

Ekonominin çarkları işlemeye başlayacak. Üreticiler, dışarıda talebi olan malı dünya kalitesi ve fiyatıyla üretecek. Pazarlamacılar bu malları dünya pazarlarında değerlendirecek. Kolay değil, kolay değil ama başkaları bunu nasıl beceriyorsa bizim de becermemiz gerekiyor.