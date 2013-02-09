Güney:Türkiye'de adalet aramak genelevde bakire kız aramaya benzer

Ergenekon'un "kara kutusu" olarak ifade edilen Tuncay Güney "Devlet beni kullandıysa ben de devleti kullandım. Kendimi kullanılmış hissetmiyorum, ben devleti daha çok kullandım" dedi. SkyTürk360'da Hilmi Hacaloğlu'nun sunduğu 'Şimdi Söz Sizde' programına konuk olan Güney, ilginç açıklamalarda bulundu: MİT için hiç bir zaman çalışmadığını söyledi. Güney'in açıklamalarının satır başları şöyle:

MİT için hiçbir zaman çalışmadım

Hala Kanada'da yaşıyorum. Mehmet Eymür'le görüşmüyorum, daha öncede görüşmedim. MİT için hiçbir zaman çalışmadım, hiçbir zaman MİT'in resmi elemanı olmadım. Paris suikastının katil zanlısı Ömer Güney'i tanımıyorum. Paris suikastı faili meçhul kalacaktır. PKK'nın banka kuracak kadar parası vardı ama buna izin verilmedi. Sakine Cansız örgüt üstü bir insandı. Örgüt içi çatışmalar yaşanmıştır, yaşanacaktır. Çetin Agaşe ile Veli Küçük'ün ofisinde birlikte kahve içtik. Benim hakkımda dava açıldı, Agaşe stüdyoda. bu büyük bir çelişki.

'Türkiye ve adalet'

Türkiye'de adalet aramak genelevde bakire kız aramaya benzer. İşkence altında verdiğim tüm ifadeler geçersizdir. Tuncay Güney kaçmasaydı öldürüldü. Emekli İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Cengiz Engin'i tanımam, kendisiyle yüz yüze gelmedim.

Ergenekon

Ergenekon terör örgütü değildir. Komutandan, doçentten terörist olmaz. İşkence görmesem o açıklamaları yapmazdım. Zekariya Öz'den sonra Ergenekon dosyası kapandı. Perinçek'in Bekaa'daki fotoğraflarını ben çektim. Talabini, Barzani ve PKK ile görüştüğümde ABD'ye sırtlarını dayamaları gerektiğini söyledim. Özgürlüklerin ABD ile geleceğini düşünüyorum.

'Atatürk'ten sonra en büyük devrimci Erdoğan'dır'

ABD'nin Büyük Ortadoğu Projesi'ni destekliyorum. Ergenekon dönemi bitti. Başkanlık dönemi başladı. Erdoğan devrim yapmıştır. Atatürk'ten sonra gelmiş en büyük devrimci Recep Tayyip Erdoğan'dır. Türkiye'de 70 milyonun bireysel özgürlüğü yok. Rüşvet, şantaj Cumhuriyetin 80 yıllık sorunu. Misyonunu dolduranların bel altı kasetleri Toronto'dan servis edildi. Ama benimle ilgisi yok. ABD'lilere İslamcıları yıkmak Kemalistleri yıkmaya benzemez dedim. Darbeleri Araştırma Komisyonu'nun çalışmalarından umutluydum ama sonuç hayal kırıklığı.

Yeni bir ansiklopedimiz oldu

Eskiden gazeteciler araştırmacıydı şimdiki gazeteciler savcı açıklama yapmadan haber yapamıyorlar. Türkiye barış görüşmelerini yapmak zorundaydı. Kürt barışının bir an önce olması gerekiyor. Avrupa'da 1990'a kadar uyuşturucuyu ülkücüler dağıtıyordu. Bu Uğur Mumcu'nun kitaplarında da var. Kitap yazmayı düşünmüyorum. Devlet beni kullandıysa ben de devleti kullandım. Kendimi kullanılmış hissetmiyorum, ben devleti daha çok kullandım.