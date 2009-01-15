Güney'in ifadesi 8 yıl neden bekletildi?

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Tuncay Güney'in 2001 yılındaki ifadelerine ilişkin, ''2001 yılında bu kişi, bu kadar detaylı ifade verdiğine göre; bu ifade üzerine ne yapıldı, niye bekletildi, nerede değerlendirildi? Bir hukukçu olarak kafamdan geçen soru bu... Bunu merak ediyorum da cevabını alamadım'' dedi.



Gülen soruları terletti



TBMM'nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yazıcı, ''Tuncay Güney'in ifade görüntüleri basına yansıdı. İlk tepkiniz nedir?'' sorusuna karşılık, görüntüleri kısmen izlediğini, tümünü izlemesinin mümkün olmadığını belirtti. ''Ama 2001 yılında bu kişi, bu kadar detaylı ifade verdiğine göre, bu ifade üzerine ne yapıldı, niye bekletildi, nerede değerlendirildi? Bir hukukçu olarak kafamdan geçen soru bu'' diyen Yazıcı, ''Bunu merak ediyorum da cevabını alamadım'' yanıtını verdi.

Yazıcı, bir gazetecinin ''Güney'in ifadelerinde CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'a yönelik suçlama da var. MİT ajanı olduğuna yönelik...'' demesi üzerine, ''İçeriğine girmiyorum. Kasette, görüntülerde Tuncay Güney'in ifadesinin 2001 yılında alındığı belirtiliyor. 2001'den bu yana 8 yıl geçmiş. 2001 yılında bu ifadeyi alanlar ne yaptı bunu, nasıl değerlendirdi, savcılığa mı intikal ettirdi, savcılık dava mı açtırdı? Açsaydı yürürdü. Takipsizlik kararı mı verdi, niye verdi, nasıl verdi? Merakım bu. Bunların da cevabını bulacağız'' diye konuştu.

''Şu anda mahkeme süreci devam ediyor. Hukukçular bu CD, DVD'lerin televizyon kanallarına servis edilmesini yasalara aykırı olduğunu da savunuyorlar. Siz bu konuda ne diyeceksiniz?'' sorusuna karşılık Yazıcı, şunları söyledi:

''O açıdan da bakılabilir. Doğrudur. Herkesin özenle davranması gerekir. Burada farklı bir durum var. Şu anda gündemde olan, bir taraftan soruşturması devam eden, bir taraftan da yargılaması Silivri'de devam eden olayın dışında bir ifade bu.. 2001 yılında alınmış. Biliyorsunuz Ergenekon soruşturması olarak nitelendirdiğimiz olayın başlangıcı Ümraniye'de ele geçirilen bombalardır. 2007 yılının ilk çeyreğinde bulunan bombaların Ümraniye'de bulunmasıyla başlayan süreç devam ediyor. Ama bu 2001 yılındaki ifade... Büyük ihtimalle bu ifade, onların dışında. Soruşturma yapılırken üzerinde hiçbir işlem yapılmamış olan bu ifadeden de belki yararlanılmış. O ayrı bir konu...''

Güney'in ifadelerinin davayı nasıl etkileyeceği sorusuna Yazıcı, ''Davayla ilgili hiç konuşmak istemem'' yanıtını verirken, ''Emekli Tuğgeneral Levent Ersöz Ankara Balgat'ta bir hastanede yakalandı. Buna ilişkin yorumunuz olacak mı?'' sorusuna ise hiç kimsenin kanundan kaçamayacağını söyledi. Yazıcı, ''Burası hukuk devleti. Herkes, yaptıkları varsa bunun hesabını yargı önünde, hukuk kurulları içerisinde verecektir'' dedi.

Yazıcı, ''Her tarafta silah bulunmasına ne diyorsunuz?'' sorusunu ise gülerek yanıtsız bıraktı.