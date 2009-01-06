Güney’in giriş çıkış kayıtları mahkemede

Ergenekon Davası’nın kilit ismi Tuncay Güney’in çeşitli isimler altında 2007 Aralık-2008 Mart tarihleri arasında Türkiye’ye giriş ve çıkışları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından mahkemeye gönderildi.



Mahkemenin talebi üzerine gönderilen bildirim yazısında Tuncay Güney, Tuncay İpek, Daniel Levi, Alparslan Evrenosoğlu’nun açık kimliklerinin bulunmadığından, ad ve soyada göre 1 Aralık 2007- Mart 2008’de yapılan bilgisayar sorgulamasında, sınır kapılarından tespit edilen giriş ve çıkış kayıtlarının aynı şahsa ait olup olmadığının kesin olarak bilinemediği belirtildi. Giriş çıkış yaptığı belirtilen isimler şöyle:



Tuncay Güney: Sözkonusu tarihlerde Atatürk Havalimanı’ndan 3 giriş 3 çıkış kaydı bulunuyor. Ancak, kayıtlarda 3 ayrı Tuncay Güney görünüyor. Doğum tarihleri ve baba isimleri farklı gözüküyor.



Tuncay İpek: Atatürk Havalimanı’ndan 14 Şubat 2008’de giriş, 20 Şubat 2008 tarihinde çıkış kaydı var.



Alparslan Evrenosoğlu: Atatürk Havalimanı’ndan 21 Aralık 2007 ile 25 Mart 2008 tarihleri arasında 3 giriş, 2 çıkış kaydı bulunuyor.



Daniel Levi: 9 Ocak ve 24 Şubat 2008’de Türkiye’ye giriş yaptığı, 28 Şubat’ta da Antalya Havalimanı’ndan çıktığı gözüküyor. Ancak bu kayıtlar da, 1998 ve 1969 doğum tarihli iki Daniel Levi’ye ait.



Darbeci değil ihtilalciyim



Dünkü duruşmada Doç. Dr. Emin Gürses savunma yaptı. Gürses, iddia edildiği gibi darbeci olmadığını belirterek, "Allah’a şükür ihtilalciyim. İhtilal toplumu ileri götürmek içindir. Darbeleri ABD yapar. Türk ihtilalinde de adalet vardır" dedi. Ben ihtilalciyim. Kuvvetim olsa ihtilal yaparım. Atatürk’ün ülkedeki pislikleri temizlemek için yaptığı gibi" diye konuştu. Gürses, Hrant Dink cinayetiyle ilgili, "Bu cinayetin işleneceğini Trabzon’da kahvehanede duydum. Devlet Dink’i koruyamadı. Bu cinayetle devlet büyük darbe yemiştir" dedi.

