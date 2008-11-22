Güney'i tanıyan yok

Tuncay Güney'in bağlı olduğunu iddia ettiği Yahudiliğin Mesianik mezhebinin Ontario'daki temsilcilerinden City of David Sinagogu Hahamı Jeffrey Forman, 'Güney'in bağlı olduğunu söylediği Jacob House'u hiç duymadım' dedi.



Ergenekon davasının temel dayanaklarını oluşturan iddiaları ortaya atan ve haham olduğunu iddia eden Tuncay Güney'in mensubu olduğunu öne sürdüğü Yahudiliğin "Mesianik" mezhebinin Ontario bölgesindeki temsilcilerinden Haham Jeffrey Forman, Güney'in 2-3 yıl önce sinagoglarını ziyaret edip birkaç ayine katıldığını, ancak o dönemde kesinlikle haham olmadığını söyledi.

Ontario bölgesindeki Mesianik Yahudi cemaatinin çoğunu tanıdığını anlatan Forman, web sitesinde Güney'in adının "haham" olarak geçtiği Jacob House'un adını ise "hiç duymadığını" belirtti.



Listede adı yok



Nitekim, dünya çapındaki Mesianik Yahudilerinin, ABD merkezli uluslararası yayın organı olan "Messianic Times" adlı gazetenin web sitesinde, tüm dünyadaki Mesianik cemaatlere bağlı sinagogların listesi yer alıyor.

Bu listeye göre Kanada’da Ontario eyaletinde 4 ayrı Mesianik cemaat ve sinagog adı geçiyor. Bunların arasında ne Tuncay Güney'in "haham" olduğunu iddia ettiği Jacob House'un, ne de Jacob House'ın internet sitesi üzerinden bağış topladığı cemaat olan, aynı adres ve telefon numarasına sahip Bet Haderech’in adı var.

Milliyet'e konuşan Ontario bölgesinde Toronto'daki Mesianik sinagoglardan biri olan City of David Sinagogu'nun Hahamı Jeffrey Forman, Tuncay Güney'in bundan yaklaşık 2-3 yıl önce sinagoglarını ziyaret ettiğini, birkaç ayine katıldığını ve Mesianik Yahudilikle ilgili birkaç soru sorduğunu anlattı. Forman, "Ancak onunla uzun zamandan beridir irtibatımı kaybettim" dedi.



'Tanıdığımda değildi'



Özellikle Toronto'daki Mesianik Yahudi cemaatin ve sinagogların çoğunu bildiğini vurgulayan Forman, "Ama Jacob House'u ya da Bet Haderech'i ilk kez duyuyorum" diye konuştu.

Aynı sinagogun görevlilerinden Roane Sochett da, "Jacob House" ya da "Bet Haderech" adlarını daha önce hiç duymadığını söyledi.

Sochett, Tuncay Güney ile ilgili olarak ise "Tuncay diye bir Türk tanıyorum, iki yıl önce buraya gelmişti, eğer ondan bahsediyorsanız kesinlikle haham olmadığını biliyorum" diye konuştu.

Tuncay Güney, kendisinin haham olduğunu savunduğu sinagogun kayıtlarında adına rastlanmadığını açıklayan İstanbul'daki Türk Musevi cemaati yetkililerinin "reformist" olduğunu ve bundan dolayı Yahudiliğin bir başka mezhebi olan Mesianik Yahudiler hakkında yorum yapamayacağını öne sürmüştü.

