Güneydoğu'yu sel bastı: 2 ölü, 1 kayıp

T24- Gaziantep'te sağanak yağış kentte sele dönüşürken köprü altında kalınca içine su dolan 2 otobüste bulunan 30'u öğrenci 40 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı. Öğrenci ve yolcular, botlarla tahliye edildi.









Gece başlayan ve aralıksız devam eden sağanak yağış nedeniyle Gaziantep'te hayat felç oldu. Caddelere dolan yağmur suyu sele dönüştü, 100'e yakın ev ve işyerini su bastı. İtfaiye ekipleri, sel suyunun bastığı evlerden gelen yardım çağrılarına yetişmekte güçlük çekti. Onlarca araç ise caddelerde mahsur kaldı, bazıları sel sularıyla sürüklendi. Mobese merkezinde inceleme yaptıktan sonra okullarına dönen Beykent İlköğretim Okulu'nun 30 öğrencisinin bulunduğu Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüs ile bir şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs suyla dolan Tugay Köprülüğü Kavşağı'nın altında kaldı. Araçlar hareket edemeyince içerisi sel sularıyla doldu. Büyük panik ve korkunun yaşandığı otobüsler için kurtarma ekiplerinden yardım istedi. Yaklaşık 2 metre yüksekliğinde suyun olduğu kavşakta kalan otobüse kurtarma ekipleri ancak botlarla yaklaşabildi. Otobüsün koltuklarının üzerine kadar su yükselinde 1'inci sınıfta eğitim gören minik öğrenciler büyük korku yaşadı. Öğrenciler kapısı güçlükle açılan otobüsten beşerli gruplar halinde botlara alınarak kurtarıldı. Aynı yöntemle yolcu minibüsündeki 10 yolcu da kurtarıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Asım Güzelbey de kurtarma çalışmalarını izlerken boğulmaktan son anda kurtarılan öğrenciler ise gözyaşı döktü, bazılara fenalık geçirdi. Öğrencilere olay yerinde çağrılan sağlık ekipleri müdahale etti, ardından da evlerine gönderildi.



Sel sularına kapılan 1 kişi öldü



Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, sel sularına kapılan bir kişi öldü, 2 kişi yaralı kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Boğaziçi beldesinde, şiddetli yağış nedeniyle taşan dere suları sele neden oldu.

Selden dolayı Kurna Mahallesi’nde Ramazan Uysal ve Ferhat Cevher’e ait evlerde büyük hasar meydana geldi. Sel sularına kapılan Ali Uysal (40) hayatını kaybetti.

Sel sularından yaralı kurtarılan Emine ve Nurgül Dinler, İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Sivil Savunma İl Müdürlüğü ve DSİ’ye ait ekipler beldede önlem aldı.



Siirt'te dere taştı: 1 kadın kayıp



SİİRT’in Baykan İlçesi’nde dün yağan sağanak yağmurun etkisi ile taşan Bitlis Deresi’nde suya kapılan Muhmet Gültekin adlı kadını bulma çalışmalarından sonuç alınamadı.

Pazar sabahı başlayan ve gece yarasına kadar devam eden sağanak yağış, bölgede hayatı olumsuz etkiledi. Aşırı yağışın etkisiyle Siirt’in Baykan İlçesi’nden geçen Bitlis Deresi, dün saat 18.00 sıralarında, taştı. Baykan İlçesi’nde oturan evli ve 8 çocuk annesi Muhbet Gültekin, Bitlis Deresi’nden akıntıyla gelen odunları toplamak için dışarı çıktı. Bir süre odun toplayan Muhbet Gültekin, taşkın suyuna kapılarak gözlerden kayboldu. İlçede oturanlar ve Siirt Sivil Savunma ekiplerinin başlattıkları arama çalışmalarından henüz sonuç alınamadı.



Batman'da 1 ölü



Bu arada, Batman’ın Sason İlçesi’ne bağlı Yolüstü Köyü yakınlarından geçen Sason Çayı’nın taşması üzerine de 60 yaşındaki Ali Aydar akıntıya kapılırken yarım saat sonra cesedi köylüler tarafından bulunmuştu.

