Güneydoğu'nun Paris'i HDP dedi

Fransa’nın başkenti Paris ile aynı ismi taşıyan Siirt’in Eruh ilçesine bağlı Paris Köyü, 1 Kasım seçimlerinde HDP’yi tercih etti. Geçerli 113 oyun 106’sı HDP’ye, 7’si de AKP’ye çıktı.

1 Kasım seçimlerinde yurtdışı oylarında 7 Haziran seçimlerine göre HDP’den daha fazla oy aldığı yerlerden biri olarak gösterilen Fransa’nın başkenti Paris, Türkiye’de aynı ismi taşıyan Paris köyünü yeniden gündeme getirdi.

Siirt’e 40, Eruh ise yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta olan Paris köyü, sebze ve meyve bahçeleri, fıstığı ve sadece yörede yetişen üzümü ile ünlü. Türkçe ismi Üzümlük olan Paris, 53 hane ve 758 nüfuslu bir köy.

1 Kasım seçiminde Fransa’nın başkenti Paris’te yüzde 36,95 oy alan HDP’yi, yüzde 46,75 oyla geride bırakan AKP, aynı başarıyı Güneydoğu’nun Paris’inde gösteremedi. HDP, Paris köyünde 113 geçerli oyun 106’sını, AKP ise 7’sini aldı.

7 Haziran seçimlerinde HDP, Fransa’nın başkenti Paris’te de yüzde 41.59’la birinci parti, AKP ise yüzde 38.76 oy oranıyla ikinci parti olmuştu.