-Güneydoğu'nun en büyük eğlence merkezi DİYARBAKIR (A.A) - 23.10.2011 - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük eğlence merkezi Diyarbakır'da yapılıyor. Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde yapımına başlanan, lunapark, trafik eğitim merkezi, spor kompleksi ve sosyal donatı alanlarıyla bölgenin en büyük eğlence merkezi olacak Medland Eğlence Merkezi 20 milyon avroya mal olacak. Onbinler Firması sahibi Tuncay Tunç, Medland Eğlence Merkezi projesinin toplam 100 dönüm alanı kapsadığını, ilk etapta 65 dönüm alanda lunapark, trafik eğitim merkezi ve sosyal donatı alanlarının yapımına başladıklarını söyledi. Medland Eğlence Merkezi'nin 35 dönümlük alanında spor kompleksi yapılacağını kaydeden Tunç, komplekste tenis kortu, basketbol, voleybol, halı sahaları ile yüzme havuzunun yer alacağını bildirdi. Merkezin ilk etabının gelecek yılın mart ayında hizmete gireceğini, bunun için çalışmaların hızla sürdürüldüğünü ifade eden Tunç, eğlence merkezinin 5 bin kişi kapasiteli olacağını belirtti.