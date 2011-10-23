T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Güneydoğu'nun en büyük eğlence merkezi DİYARBAKIR (A.A)

23 Ekim 2011 14:45

-Güneydoğu'nun en büyük eğlence merkezi DİYARBAKIR (A.A) - 23.10.2011 - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük eğlence merkezi Diyarbakır'da yapılıyor. Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde yapımına başlanan, lunapark, trafik eğitim merkezi, spor kompleksi ve sosyal donatı alanlarıyla bölgenin en büyük eğlence merkezi olacak Medland Eğlence Merkezi 20 milyon avroya mal olacak. Onbinler Firması sahibi Tuncay Tunç, Medland Eğlence Merkezi projesinin toplam 100 dönüm alanı kapsadığını, ilk etapta 65 dönüm alanda lunapark, trafik eğitim merkezi ve sosyal donatı alanlarının yapımına başladıklarını söyledi. Medland Eğlence Merkezi'nin 35 dönümlük alanında spor kompleksi yapılacağını kaydeden Tunç, komplekste tenis kortu, basketbol, voleybol, halı sahaları ile yüzme havuzunun yer alacağını bildirdi. Merkezin ilk etabının gelecek yılın mart ayında hizmete gireceğini, bunun için çalışmaların hızla sürdürüldüğünü ifade eden Tunç, eğlence merkezinin 5 bin kişi kapasiteli olacağını belirtti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24