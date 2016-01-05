Güneydoğu’daki sokağa çıkma yasaklarında 25 kadın yaşamını yitirdi, onlarcası yaralı!

Güneydoğu Anadolu bölgesinde sokağa çıkma yasakları ve operasyonlar sürerken 25 kadın hayatını kaybetti. İnsan Hakları Derneği’nin (İHD) verilerine göre sadece 1 haftada 4 kadın yaşamını yitirdi.

Cumhuriyet’ten Mahmut Oral’ın haberine göre 28 Aralık günü Cizre’de Kumru Işık kurşunlanarak öldürülürken, ertesi gün yine Cizre’de Zeynep Demir kalp krizi geçirerek öldü. Aynı gün yine Cizre’de 55 yaşındaki Bese Ziriğ vurularak öldürüldü. Son kurban ise 3 Ocak pazar günü Diyarbakır’ın Sur ilçesinde yasak uygulanmayan bir mahallede evlerine düşen top ile yaşamını yitiren 38 yaşındaki Melek Apaydın oldu. Bölgede yaşanan bazı olaylar şöyle:

* 31 Ağustos’ta Şırnak’ın Silopi ilçesinde evlerinin damında uyuyan Fatma Ay (55) yaşamını yitirdi.

* Cizre’de 9 Eylül tarihinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında Yafes Mahallesi’nde evinin önünde oturan 7 çocuk annesi Meryem Süne (53) adlı yurttaş, zırhlı araçlardan açılan ateş sonucu karnına isabet eden kurşunla yaralandı. Saatlerce yaralı halde bekleyen Süne, iç kanama nedeniyle yaşamını yitirdi.

* Ertesi gün Cizre’de Cudi Mahallesi’nde, keski nişancı polisler tarafından açılan ateş sonucu, Zeynep Taşkın (18) ve kayınvalidesi Maşallah Edin (35) isimli kadınlar öldü.

* Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 12 Eylül’de evinin önünde oturan 18 yaşındaki Ruken Demir, zırhlı polis aracından açılan ateş sonucu yaşamını yitirdi.

* Diyarbakır Silvan’da 4 Kasım’da polisin açtığı ateşle öldürülen 24 yaşında ve 3 çocuk babası Engin Gezici’yi sokaktan almaya çalışan halası İsmet Gezici açılan ateş sonucu karnından vurularak öldü.

* 12 Kasım’da Şırnak Silopi’de Fatma Yiğit, evlerine isabet eden patlayıcının infilak etmesi sonucu öldü.

* 5 çocuk annesi Selamet Yeşilmen (44), 15 Kasım’da Mardin Nusaybin’de evinin kapısının önünde öldürüldü.

* 7 Aralık’da Mardin yine Nusaybin’de Dicle Mahallesi’nde bulunan Tunç Caddesi üzerinde polisler atıldığı iddia edilen bir bombaatar mermisin göğsüne isabet etmesi sonucu, Fehime Akti (56) isimli kadın yaşamını yitirdi.

* 16 Aralık’ta Şırnak’ın Cizre ilçesinde askerler tarafından tanklardan yapılan top atışları sonucu, 2 çocuk annesi Hatice Şen (30) isimli kadın vurularak yaşamını yitirdi.

* 19 Aralık günü Silopi’de karnından yaralanan 57 yaşındaki Taybet İnan adlı kadın, kan kaybından yaşamını yitirdi. Aynı gün Ahin Kanat kız çocuğu da öldürüldü.

* 20 Aralık günü Şırnak’ın Cizre ilçesinde, özel harekat timleri tarafından açılan ateş sonucu 7 aylık hamile Güler Yanalak (32) isimli kadın, karnına isabet eden kurşun nedeniyle ağır yaralandı. Cizre Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan Yanalak’ın bebeği kurtarılamazken, kendisinin tedavisi sürüyor. Aynı gün Silopi ilçesi Cudi Mahallesi’nde evinin damına çıkan 9 çocuk annesi 40 yaşındaki Ayşe Buruntekin isimli kadın, özel harekât polislerince açılan ateş sonucu yaşamını yitirdi.

Üst üste öldürüldüler

* Aynı gün Cizre Cudi mahallesinde polis tarafından açılan ateş sonucu Zeynep Yılmaz (40) vurularak yaşamını yitirdi. Nusaybin’de ise aynı gün Gırnavas Mahallesi’nde yaşayan 4 çocuk annesi 39 yaşındaki Emire Gök öldürüldü. Çatışmalarda ayrıca Cahide Çakal (35) şarapnel parçasıyla, Azime Aşan (50) vücuduna isabet eden kurşunla, Amine Duman (77) de kalp krizi sonucu öldü.

İHD Diyarbakır Şubesi Kadın Komisyonu üyesi avukat Hatice Demir, “Özellikle kadın ve çocuklara kendi yaşam alanları yasak. Bunu ihlal eden bedelini yaşamıyla ödedi. Mesela Nusaybin’de Selamet Yeşilmen, kendi evinin kapısında vuruldu. Onu öldürerek ona ve diğer kadınlara ‘Seni kendi yaşam alanlarından men ediyoruz, ihlal edersen de öldürürüz’ mesajı verdiler” dedi. Öldürülen veya yaralanan kadınların öykülerine dikkat çeken Demir, “Mardin’in Dargeçit ilçesindeki Sacide Gezginci adlı kadının öyküsü çok çarpıcıdır. Çok yoksul bir ailesi olan bu kadının ve ailesinin tek geçim kaynağı hayvanları. Abluka altında hayvanlarına bir şey olursa çocuklarını besleyemeyeceğini düşünerek, elindeki beyaz bayrakla hayvanlarına yem vermek üzere evinden çıkıyor ve bayrak tuttuğu kolu hedef alınarak ateş açılıyor. O kadın şu anda beyaz bayrak tuttuğu sol kolunu kaybetti. Akciğeri delindi, kaburgaları kırıldı, halen de hayati tehlikesi sürüyor” diye konuştu.