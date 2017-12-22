"Güneydoğu'da vatandaşlar Abdullah Gül gibi bir siyasetçi istiyor, Erdoğan bozuluyor"

Yeniçağ gazetesi Ankara Temsilcisi Ahmet Takan, "MAK'ın Güneydoğu anketinde 'bölgede nasıl bir siyasetçi modeli istersiniz' diye sorulmuş" diyerek alınan cevaplardan çıkan sonucu duyurdu. Takan, MAK'ın değerlendirmesini "Erdoğan hala bölgede en etkin siyasetçi gözüküyor. Ancak, bölge insanı Abdullah Gül modeli siyasetçi istiyor" sözleriyle aktardı.

"Erdoğan'ın, genel anket sonuçları kadar, "bölgede nasıl bir siyasetçi modeli istersiniz" sorusuna verilen cevaba çok bozulduğunu düşünüyorum" diyen Takan'ın "Anketler Erdoğan'ı kızdırmaya devam ediyor..." başlığıyla (22 Aralık 2017) yayımlanan yazısı şöyle:

Siyasetin aşırı gergin dilinin tercümesi şöyle diyor; erken seçim kapıda... İktidarın, belediyeler, Kudüs ve yeni düşman kamplar üzerinden yürüttüğü kampanyalar, ekonomide çalan alarm zillerine rağmen aldığı ve almayı planladığı populist kararlar, bizim buralarda böyle algılanıyor Başkentin siyasi kulislerinde çok kısa bir zaman dilimi içinde (Nisan) "baskın seçim"den bile bahsedenler var. Hal böyle olunca da hangi siyasi partinin kapısını çalsanız karşınıza bir "son yaptırdığımız anket diyor ki..." çıkıyor. Ancak, bu anketler hep ikiye ayrılır; basına sızdırılmak üzere yaptırılanlar, sadece çekirdek kadronun bileceği gerçeklere yakın rakamların konuştuğu çok özel anketler. Siyasetin Türkiye'deki anormal gidişatı yüzünden de hep sarayın yaptırdığı anketler en çok merak edilenlerdir. Sonuçları gizli tutulan son saray anketine geçmeden önce biraz kulis havadisleri aktaralım:

Man Adası belgeleri yüzünden kafasının tası fena halde atan saray, CHP'ye, Ataşehir Belediyesi'nden sonra yeni operasyonlar için hazırlıkları son aşamasına getirdi.. Saray kaynaklarından duyduğuma göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya verilen görev çerçevesinde bazı CHP'li belediyelerle birlikte Kemal Kılıçdaroğlu ve ailesini hedef alan "daha ağır dosyalar" gündeme sokulacak. Saray kaynakları, Gaziantep, Trabzon, Amasya ve Samsun ile birlikte bazı il ve ilçelerle toplamda 50'ye yakın belediye başkanlığının istifalarının alınacağını ileri sürüyor. Bu istifa sürecinin ise önümüzdeki 2 ay içinde gerçekleşeceği kaydediliyor. Bunlar, aşağı yukarı, Ankara kulislerinde konuşulan ve bilinen konular. Ancak, daha da ilginç bir bilgiye ulaştım; R. Erdoğan, kayyum atadığı başta Diyarbakır olmak üzere bazı belediye başkanlarında da değişimi düşünüyor. Bu sayıda 4-5 olarak belirtiliyor. Erdoğan, Güneydoğu'da AKP oylarının erimesini durdurmak üzere farklı modelleri de devreye sokmayı planlıyor!..

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"AKP-MHP 50 Artı 1 Olmuyor" başlıklı 6 Aralık tarihli yazımda saraya yakın MAK araştırma şirketi sahibi Mehmet Ali Kulat'ın iktidar için sahada yaptığı çalışmalardan ilk izlenimlerden bahsetmiştim. Kulat, anket sonuçlarını saraya ulaştırdı fakat kamuoyu ile paylaşılmadı. Gizli tutulan anket sonuçlarından biraz tırtıklayabilmek için Mehmet Ali Kulat ile görüştüm. Kararsızlar dağıtılmadan AKP'nin oy oranının yüzde 40 olduğunu söyledi Kulat. Karasızların durumunun üzerinde önemle durdu. Yüzde 18 civarında duran kararsız kitlenin yüzde 10'nunun kesin bir dille sorulara "cevap yok" karşılığını verdiğini ve bunun çok önemli bir belirsizlik nedeni olduğunun altını çizdi. Böyle bir durumla ilk kez karşılaştıklarına dikkat çekti. Kulat, "kararsızlar matematiksel dağıtıldığında AKP'ye yüzde 8 düşer" tahmininde bulundu.

MAK araştırma şirketi sahibi Mehmet Ali Kulat, Güneydoğu'da 16 il de ayrı bir çalışma yürüttü. Bu çalışmanın sonuçlarını da saraya sunmuş. Kendisinin ifadesi ile ankette bölge insanına şöyle ilginç bir soru yöneltilmiş;

"Zonguldak, Isparta ya da Kırşehir'de var olan sizin şehrinizde olmadığını düşündüğünüz devletin getirmediği ne olduğunu düşünüyorsunuz?"

Bu sorudan çıkan sonucu şöyle özetledi Kulat;

"Bölge insanı birinci derece işsizlik ve hayat pahallığından şikayet ediyor. Devlet son 10-15 yılda bölgeye çok hizmet götürmüş. Şikayetleri ve sıralaması diğer bölge insanları ile aynı. İnsanların kafasında 'devlet bize hizmet etmiyor' gibi bir şey yok."

Kulat'a göre Güneydoğu anketinin en önemli bölümü burası. Sohbetimiz sırasında bence daha flaş olan bir şey öğrendim,ona birazdan geçeceğim. Kulat, güvenlik güçlerinin çok başarılı mücadelesi sayesinde bölge üzerinden başlayan uyuşturucu trafiğinin nasıl engellendiğini anlattı. Ancak, hapsedilen bu trafik yüzünden bölgede madde ve uyuşturucu bağımlılığında ciddi artış olduğuna ve buna acil önlem alınması gerektiğine dikkat çekti.

Gelelim, MAK'ın Güneydoğu anketinin bana göre flaş olan bölümüne; "bölgede nasıl bir siyasetçi modeli istersiniz" diye sorulmuş. Aldıkları cevaplardan çıkan sonucu Mehmet Ali Kulat şöyle özetledi;

"Erdoğan hala bölgede en etkin siyasetçi gözüküyor. Ancak, bölge insanı Abdullah Gül modeli siyasetçi istiyor."

Mehmet Ali Kulat, değerlendirmelerini, "tüm Türkiye'de AKP teşkilatları ile ilgili ciddi iddialar var. Batı da belediyelerle ilgili iddialar Güneydoğu da parti teşkilatları ile ilgili iddialara dönüşmüş durumda" diye noktaladı.

R, Erdoğan'ın, genel anket sonuçları kadar, "bölgede nasıl bir siyasetçi modeli istersiniz" sorusuna verilen cevaba çok bozulduğunu düşünüyorum. Özellikle Güneydoğu'daki bu tablo MHP Genel Başkanı Doktor Devlet Bahçeli'nin de ittifak hayallerini suya düşürebilir!.. Yarın kaleme almaya planladığın yeni haberlerden sonra bana hak verebileceğiniz kanaatindeyim...