Güneydoğu'da eğitime ara verilen bölgelerde telafiyi valilikler belirleyecek

Güneydoğu'da yaşanan çatışmalar yüzünden eğitime ara verilen yerlerle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre öğrencilerin telafi eğitimlerini ve öğretmenlerin hizmet içi eğitim sürelerini valilikler belirleyecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın sitesinde yayınlanan açıklama şöyle:

Eğitim-öğretim süreci devam ederken bazı kurumlarımızda değişik sebeplerle geçici sürelerle eğitim faaliyetleri ile ilgili kısmî aksamalar yaşandığı, örgün ve yaygın eğitime geçici sürelerle ara verildiği bilinmektedir.

2015-2016 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi uyarınca planlandığı şekilde gerçekleştirilemeyen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin telafi edilmesi için alınması gereken tedbirler ve uygulanacak yöntemler konusunda öğretmenlerimizin bir kısmı hizmet içi eğitime alınmıştır.

Lüzum görülmesi halinde öğretmenlerimizin hizmet içi eğitim sürelerinin uzatılması, yenilenmesi veya idari izinli sayılmaları hususu, her yerleşim yeri için farklı özellik arz edeceğinden buralarda alınacak tedbirler valiliklerce belirlenecektir.

Çeşitli sebeplerle eğitim – öğretimin gerçekleştirilemediği kurumlarımızda yapılamayan eğitim - öğretim faaliyetlerinin telafisi için valiliklerce ilgili mevzuatı doğrultusunda gerekli tedbirler alınarak eksiklikler giderilecektir. Telafi eğitimlerinde bir eğitim - öğretim dönemi boyunca tamamlanması gereken 180 iş günü esas alınarak eğitimler planlanacaktır.

Bakanlığımız bu süreçte öğrenci ve öğretmenlerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için gerekli bütün önlemleri almaktadır.