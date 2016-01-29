AKP'nin Güneydoğu raporu: 439 bin kişi çatışmalardan etkilendi, 93 bin vatandaş göç etti

AKP’nin ‘Terörle Mücadele ve İç Güvenlik Raporu’nda güvenlik güçleri ile PKK’lılar arasındaki çatışmaların yoğun olarak yaşandığı Cizre, Silopi, Sur ve Nusaybin’de yaşayan 439 bin vatandaştan 220 bininin çatışmalardan etkilendiği, 93 bin vatandaşın göç ettiği, 10 bin 300 esnafın da zarar gördüğü belirtildi.

Kayyum ataması yapılan İpek Medya Grubu bünyesindeki Bugün gazetesinden ayrılan gazetecilerin çıkardığı Özgür Düşünce gazetesinden Kazım Canlan’ın haberine göre; AKP’nin 8-10 Ocak tarihleri arasında Afyon’da düzenlediği 4. Değerlendirme Kampı’nda İçişleri Bakanı Efgan Ala gerçekleştirdiği bir sunumla raporu anlattı. Sunum sonrasında partililerin, ’Güvenlik politikaları öne çıkıyor, siyasi yol haritamız var mı’’ şeklinde soru yönelttiği ve AKP’nin ‘devletleştiği’ eleştirisi getirildi.

Özgür Düşünce’de yayımlanan (29 Ocak 2016) haber şöyle:

AK Parti Genel Başkan Vekili Mehmet Ali Şahin’in imzasıyla milletvekilleri ve parti teşkilatlarına yönelik “Terörle Mücadele ve İç Güvenlik Raporu” yayımlandı.

“Çatışmalardan 439 bin vatandaş etkilendi”

Rapora göre, İçişleri Bakanı Efgan Ala, terörün sorumlusunun AK Parti olmadığını dile getirerek, ‘’Türkiye’nin terör sorunu bizim eserimiz değildir. Bu sorunu Ak Parti olarak önümüzde bulduk’’ savunmasını yapıyor. Ala, Sur, Silopi, Nusaybin ve Cizre’yi kapsayan terör operasyonları hakkında bilgi vererek, ‘’Olayların yoğun olarak yaşandığı Cizre, Silopi, Sur ve Nusaybin’de yaşayan 439 bin vatandaştan 220 bini çatışmalardan etkilendi, 93 bin vatandaş göç etti, 10 bin 300 esnaf zarar gördü’’ dediği Ak Parti’nin terör raporunda yer aldı. Ala’nın sunumundan diğer detaylar şöyle: “529 terörist etkisiz hale getirildi. 22 şehit verdik, 259 yaralımız var. Cizre’de kazılan hendek ve kurulan barikat sayısı, 257 idi. Şu an 45 hendek ve barikat kaldı. Silopi’de 411’di...178 hendek ve barikat kaldı. Olaylara katkıları tespit edilen 61 belediye başkanı ve meclis üyesi görevden alınmış, 23’ü tutuklanmıştır.”

“AKP devletleşti”

Bakan Ala’nın sunumuna karşılık milletvekilleri ve partililerden oluşan 200’e yakın katılımcı ise, hükümetin 1990’ları andıran güvenlikçi yaklaşımlara geri döndüğü imasında bulunarak, ‘’Güvenlik politikaları öne çıkıyor, siyasi yol haritamız var mı’’ şeklinde soru yöneltti. AK Parti’nin ‘devletleştiği’ eleştirisini getiren partililer, ‘’Bir parti için devletleşmek çok ciddi sorunlar doğurur. Bölge milletvekillerine bir şey sorulmuyor. Son zamanlarda çok güvenlik endeksli konuşuyoruz. Bu arzulanan bir durum değil’’ dedi. AK Partili katılımcılar, sosyolojik duygusal kopuşun engellenmesi gerektiğine ve ölü teröristler üzerinden siyaset yapılmaması gerektiğine vurgu yaptı.