Güneydoğu tozlu havanın etkisinde

Diyarbakır Meteoroloji Bölge Müdür Vekili Abidin Aydın, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan toz taşınımının sağanak yağışla sona ermesinin beklendiğini söyledi.

Aydın, yaptığı açıklamada, bugün sabahın erken saatlerinden itibaren bölgenin toz taşınımı etkisine girdiğini, tozun gece saatlerine kadar etkili olacağını tahmin ettiklerini bildirdi.

Zaman gazetesinde yer alan habere göre, toz taşınımının daha çok Şırnak, Batman ve Mardin bölgesinde olmak üzere Diyarbakır'da da zaman zaman etkili olduğunu anlatan Aydın, ''Bölgemizde etkili olan toz taşınımının sağanakla sona ermesi bekleniyor. Bölgede gök gürültülü sağanak yağış olacağı tahmin ediliyor'' dedi.

Özellikle ilkbahar ve yaz döneminde Basra alçak basınç merkezi ve yüksek rüzgarların etkisiyle Basra Körfezi'nden taşınan çöl tozlarının bölgede etkili olduğunu kaydeden Aydın, ayrıca, zaman zaman Kuzey Afrika'dan da yüksek rüzgar nedeniyle bölgede toz taşınımının etkili olduğunu bildirdi. Basra alçak basınç merkezi etkisinin uzun sürdüğü zamanlarda Karadeniz'e kadar da toz taşınımının olabildiğini anlatan Aydın, toz taşınımının son yıllarda daha sık yaşandığını, bu nedenle genel merkezlerinin erken uyarı üzerine çalışmalar yaptığını kaydetti.

Şırnak'ta toz bulutu

Öte yandan toz taşınımı nedeniyle Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde gökyüzü kırmızıya bürünürken, günlük hayat olumsuz etkilendi. İpek yolunda seyreden araçlar, görüş mesafesinin 50 metreye kadar düşmesi üzerine farlarını açmak zorunda kaldı. Vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmadığı Cizre ve Silopi'de, dışarıda bulunan vatandaşlar nefes almakta zorlandı.

Uzmanlar, nefes darlığı ve astım hastalığı olan vatandaşları dışarıya çıkmamaları konusunda uyardı.

Cizre toz duman

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Irak ve Suriye çöllerinden gelen toz bulutu hayatı olumsuz etkiledi. Irak ve Suriye üzerinden esen rüzgarlarla gelen ve öğlen saatlerinden itibaren Cizre'yi etkisi altına alan toz bulutu nedeniyle ilçede adeta hayat durdu. Toz bulutu, esnaf ve vatandaşlara zor anlar yaşattı. Çarşı merkezinde bazı vatandaşlar maske ile dolaştı.

Tahirhan Usal isimli vatandaş, "Bu sabah kalktığımızda bu toz bulutunu gördük. Bu toz bulutu sadece sağlıklı insanlar için değil özellikle astım, bronşit hastalığı olan insanları da olumsuz etkiliyor. Bunun için astım ve bronşit hastalığı olan insanların dışarı çıkmamalarını tavsiye ediyoruz. Bu toz bulutu Allah'ın bir takdiridir. Tahminime göre bu toz bulutu Arabistan çöllerinden geliyor. Cizre'de senede böyle ağırlıklı bir iki defa oluyor." dedi.

Vatandaşdan Abit Dündar da "Bu sabah kalktık, toz bulutu vardı. İnşallah bir yağmur yağar da bu toz bulutu gider. Nefesimiz daralıyor, içerde bekliyoruz. Tozdan dolayı fazla çıkmıyoruz. Hasta insanlar da dışarı çıkmasalar iyi olur. Bu toz bulutu Suriye üzerinden Arabistan çöllerinden geliyor. Senede birkaç defa oluyor." diye konuştu.

Esnaf Abdullah Kurabi, "Sabah evden çıktığımda çok yoğun bir toz bulutu Cizre semalarını kaplamıştı. Görüş mesafesi epey düşmüş, insanlar zorlukla nefes alabilecek durumdaydı. Sabahtan beri toz bulutundan dolayı dükkanımızın kapısını açamıyoruz." şeklinde konuştu.

Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı

Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Güneydoğu Anadolu'nun Mardin, Siirt, Batman ile Doğu Anadolu'nun Şırnak, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari, Ağrı, Van illerinde toz taşınımı beklendiğinden, görüş mesafesinde azalma, çamur şeklinde yağış, hava kalitesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.