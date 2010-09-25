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Yaşam

GÜNEYDOĞU TOZ BULUTUNA TESLİM MARDİN (A.A)

25 Eylül 2010 14:53

-GÜNEYDOĞU TOZ BULUTUNA TESLİM MARDİN (A.A) - 25.09.2010 - Suriye'den gelen toz bulutu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaşamı olumsuz etkiliyor.   Güneyden esen rüzgarla Suriye üzerinden gelen toz bulutu, bölgenin sınır kesimi başta olmak üzere Mardin, Siirt, Batman, Şırnak ve Diyarbakır ile bağlı yerleşim birimlerinde etkili oluyor.  Yetkililer, görüş mesafesinin düştüğü bölgelerde, sürücülerin, araçlarının farlarını açarak seyretmelerini istedi. Mardin İl Sağlık Müdürü Turhan Yamaç, yaşlı, çocuk ve solunum sorunu olan hastaların toz bulutundan olumsuz yönde etkileneceğini belirterek, şu uyarılarda bulundu: ''Yoğun ve insan sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek bir toz bulutu tabakası söz konusudur. Çocukların, yaşlıların, astım, solunum ve kalp hastalarının kesinlikle dışarı çıkmamaları gerekiyor. Dışarı çıkmaları zorunlu ise tülbentle ağızlarına maske yapmaları yararlı olacaktır. Çocuklar, yapı itibarıyla hassas bünyeye sahiptir. Mevsim itibarıyla solunum yolu enfeksiyonu olan çocuklara daha fazla dikkat edilmesi gerekir. Solunum yolu rahatsızlığı olan yaşlılar ve kalp hastaları da bu havalarda dikkatli olmalılar.'' Toz bulutunun gün boyunca etkili olacağı belirtildi.

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