-GÜNEYDEKİ OTOYOLLARDA NAKİT ÖDEME KALKIYOR ANKARA (A.A) - 11.03.2011 - Türkiye'nin güneyindeki otoyollarda 14 Mart'tan itibaren nakit ödemenin kalkacağı bildirildi. Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu, Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu ve Toprakkale-İskenderun Otoyolunun ücret toplama istasyonlarında, 14 Mart tarihinden itibaren otoyol nakit ödemeli sistemin kaldırılacağı belirtildi. Buralarda tüm geçişlerin Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) ve Kartlı Geçiş Sistemi (KGS) ile yapılacağı kaydedilen açıklamada, OGS ve KGS abonesi olmayan otoyol kullanıcılarının gişelerde yaşanması muhtemel sıkışıklıkta mağdur olmamaları için ilgili bankalara müracaat ederek OGS ve KGS abonesi olmaları istendi. Açıklamada, OGS abone hizmetlerinin Ziraat Bankası, İş Bankası, Vakıfbank ve Garanti Bankası şubelerince; KGS abone hizmetlerinin de bu bankalara ek olarak Halkbankası ve Asya Katılım Bankası tarafından verildiği hatırlatıldı. OGS veya KGS abonesi olmadan kaçak geçişle otoyolu kullanan sürücülerin, kullandıkları otoyolun en uzak mesafe ücreti ile birlikte 10 katı ceza ödemek zorunda kalacaklarına dikkat çekilen açıklamada, ''Ancak, kaçak geçiş yapılan tarihten itibaren 10 gün içinde OGS veya KGS abonesi olmaları halinde bu cezaları iptal edilerek, geçiş ücretleri hesaplarından otomatik olarak tahsil edilecektir'' denildi. Karayolları Genel Müdürlüğünce, TCK-KGS kart satış ve dolum işlemlerinin, Adana Doğu-Şanlıurfa arasındaki ücret toplama istasyonlarında, trafiği yoğun bağlantı yollarındaki gişe alanlarında gerçekleştirileceğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Nakit KGS'li kartlarda nakdin bitmesi nedeniyle sürücülerin mağdur olmaması için kredi kartıyla irtibatlı OGS abonesi veya kredili KGS abonesi olmalarında yarar görülmektedir. Sürücüler, OGS ve KGS geçiş sistemleriyle ilgili bilgi almak için Karayolları Genel Müdürlüğü'nün 0212 444 11 17 nolu çağrı merkezini arayabilirler.'' Daha önce de, İstanbul-Ankara Otoyolu, Kemerhisar-Pozantı ve Pozantı-Tarsus-Mersin Otoyolu, İstanbul-Edirne, İzmir-Aydın ve İzmir Çeşme arasındaki Ücret Toplama İstasyonlarında Otoyol Nakit Ödemeli Sistem kaldırılarak tüm geçişler OGS (Otomatik Geçiş Sistemi) ve KGS (Kartlı Geçiş Sistemi) ile yapılmaya başlanmıştı.