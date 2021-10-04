Güney ve Kuzey Kore arasında iletişimi sağlayan "kırmızı hat" yeniden açıldı

Kuzey Kore, Güney Kore ile iletişim ağı olan kırmızı hattı aylar sonra yeniden açtı.

BBC’de yer alan habere göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un geçen hafta Güney Kore yönetimiyle aralarındaki iletişimi sağlayan "kırmızı hattın" yeniden oluşturulmasına yeşil ışık yakmıştı.

Güney Koreli yetkililer, bu sabah ağustos ayından bu yana ilk kez Kuzey Koreli yetkililerle telefon görüşmesi yaptıklarını açıkladı. Güney Kore’den yapılan açıklamada “Güney-Kuzey iletişim hattının yeniden açılmasıyla hükûmet, ilişkilerde iyileşme için bir temelin sağlandığı değerlendirmesini yapıyor” ifadeleri yer aldı.

İki ülke arası iletişim hatları birkaç defa kesilip yeniden başlatılmıştı.

Pyongyang yönetimi, Ağustos ayında Güney Kore ile ABD'nin ortak askeri tatbikatını protesto ederek kırmızı hattı kesmişti.

“Kırmızı hat” Güney ve Kuzey Kore yönetimlerinin barış görüşmelerinde önemli bir aşama olarak değerlendiriliyor.