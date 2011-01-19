T24 LogoT24 Logo
Dünya

GÜNEY SUDAN'DAN BAĞIMSIZLIĞA ''EVET'' HARTUM (A.A)

19 Ocak 2011 11:16

-GÜNEY SUDAN'DAN BAĞIMSIZLIĞA ''EVET'' HARTUM (A.A) - 19.01.2011 - Güney Sudan'ın bağımsızlığıyla ilgili olarak yapılan referanduma katılım oranının yüzde 96'ya ulaştığı bildirildi. İlk belirlemelere göre ezici çoğunluğun bağımsızlıktan yana oy kullandığı belirtildi. Referandum komisyonundan yapılan açıklamada, Güney Sudan'da referanduma katılım oranının yüzde 96, diasporada ise yüzde 97 olduğu belirtildi. Komisyonun oy sayım işlemine devam ettiği, ilk belirlemelere göre ezici çoğunluğun bağımsızlıktan yana oy kullandığı kaydedildi. Yerel seçim bürolarından gelen bilgilere göre, bağımsızlık yönünde oy kullananların oranı Yei bölgesinde yüzde 98, Wau bölgesinde ise yüzde 94. Bu arada, Güney Sudan Enformasyon Bakanı Barnaba Marial Benjamin düzenlediği basın toplantısında, bağımsızlık seçeneğinin zafer kazandığını, ancak nihai sonuçları beklemek gerektiğini söyledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24