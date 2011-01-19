-GÜNEY SUDAN'DAN BAĞIMSIZLIĞA ''EVET'' HARTUM (A.A) - 19.01.2011 - Güney Sudan'ın bağımsızlığıyla ilgili olarak yapılan referanduma katılım oranının yüzde 96'ya ulaştığı bildirildi. İlk belirlemelere göre ezici çoğunluğun bağımsızlıktan yana oy kullandığı belirtildi. Referandum komisyonundan yapılan açıklamada, Güney Sudan'da referanduma katılım oranının yüzde 96, diasporada ise yüzde 97 olduğu belirtildi. Komisyonun oy sayım işlemine devam ettiği, ilk belirlemelere göre ezici çoğunluğun bağımsızlıktan yana oy kullandığı kaydedildi. Yerel seçim bürolarından gelen bilgilere göre, bağımsızlık yönünde oy kullananların oranı Yei bölgesinde yüzde 98, Wau bölgesinde ise yüzde 94. Bu arada, Güney Sudan Enformasyon Bakanı Barnaba Marial Benjamin düzenlediği basın toplantısında, bağımsızlık seçeneğinin zafer kazandığını, ancak nihai sonuçları beklemek gerektiğini söyledi.