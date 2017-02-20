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BBC Türkçe

Güney Sudan'da açlık alarmı

Dünya genelinde altı yıldan bu yana ilk kez bir yerde, Güney Sudan'ın bazı kesimlerinde açlık yaşandığı ilan edildi. Hükümet ve Birleşmiş Milletler, ülkede 100 bin kişinin açlıkla karşı karşıya olduğunu, bir milyon kişinin de açlığın eşiğinde bulunduğunu

20 Şubat 2017 15:19

Dünya genelinde altı yıldan bu yana ilk kez, Güney Sudan'ın bazı kesimlerinde açlık yaşandığı ilan edildi.

Hükümet ve Birleşmiş Milletler, 100 bin kişinin açlıkla karşı karşıya olduğunu, bir milyon kişinin de açlığın eşiğinde bulunduğunu bildirdi.

Durumdan iç savaş ve ekonomik çöküş sorumlu tutuldu.

Yemen, Somali ve kuzeybatı Nijerya'da da açlık uyarıları var ancak Güney Sudan resmen açlık ilan edilen ilk ülke oldu.

BM Dünya Gıda Programı (WFP) geçen hafta, gelecek altı ayda yaşanabilecek bir dizi kıtlıkta 20 milyondan fazla kişinin açlıkla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunmuştu.

WFP'nin Başekonomisti Arif Hüsyin, savaşlar ve kıtlık nenediyle, son yıllarda ilk kez yardım çalışanlarının dünyanın dört farklı yerinde aynı anda yaşanan açlıktan bahsettiğini söyledi.

Hüseyin ayrıca, uluslararası insani yardım dağıtımındaki rekor düzeylere karşın, ihtiyaç duyan herkesin bakımına yetecek seviyede olmadığını vurguladı.

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DünyaGüney SudanHükümetBirleşmiş MilletlerSomaliNijeryaDünya Gıda ProgramıBaşekonomisti Arif Hüsyin

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