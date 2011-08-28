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Dünya

Güney Sudan, ilk kabinesini kurdu CUBA (A.A) 

28 Ağustos 2011 15:47

-Güney Sudan, ilk kabinesini kurdu CUBA (A.A) - 28.08.2011 - Dünyanın en yeni ülkesi Güney Sudan'ın Devlet Başkanı Salva Kiir, ilk kabinesini oluşturdu. Bağımsızlığını geçen 9 Temmuz'da resmen ilan eden petrol ülkesi Güney Sudan'da Kiir, geçici yönetimden daha geniş tabanlı bir kabine kurdu. Kabinede Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir'in Ulusal Kongre Partisi'nin iki eski üyesinin de yer aldığı kaydedildi. Siyaset bilimcileri, yeni kabinede dengelerin gözetildiği görüşünü bildirdi. Sudan'da onlarca yıl süren iç savaş 2005'te yapılan barış anlaşmasıyla sona ermişti. Barış anlaşması çerçevesinde Güney Sudan geçen 9 Ocak'ta yapılan referandumla bağımsızlığı seçmişti.

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