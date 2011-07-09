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Dünya

GÜNEY SUDAN BAĞIMSIZLIĞINI RESMEN İLAN ETTİ CUBA (A.A)

09 Temmuz 2011 17:18

-GÜNEY SUDAN BAĞIMSIZLIĞINI RESMEN İLAN ETTİ CUBA (A.A) - 09.07.2011 - Güney Sudan Meclis Başkanı James Wani İgga, ülkenin bağımsızlığını resmen ilan etti. Resmi ilan açıklamasını okuyan İgga, "Biz halkın demokratik yollarla seçilen temsilcileri olarak, burada Güney Sudan'ın bağımsız ve egemen bir devlet olduğunu ilan ediyoruz" dedi. Güney Sudan, 2005 yılında yapılan ve Sudan'da onlarca yıldan beri süren savaşı sona erdiren barış anlaşması uyarınca, Ocak 2011'de yapılan referandumla kuzeyden ayrılma kararı almıştı.

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