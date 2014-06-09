Güney Osetya'da sandıktan 'Rusya' çıktı



Gürcistan'ın kendi toprağı olarak gördüğü, ancak Rusya'nın kontrolünde bulunan Güney Osetya'da sandıktan Rusya yanlısı partiler galip çıktı. Yeni kurulan Rusya yanlısı Birleşik Osetya Partisi, oyların yüzde 43,10'unu alarak meclis seçimlerinden en güçlü parti olarak çıktı. Yine Rusya yanlısı Halkın Birliği partisi ise ikinci geldi.

Birleşik Osetya Partisi, Rusya'ya bağlı özerk Kuzey Osetya Cumhuriyeti ile birleşerek Rusya Federasyonu'na katılmayı hedefliyor. Güney Osetya'yı kendi toprağı olarak gören Gürcistan, 'gayrimeşru' ilan ettiği seçim sonuçlarını kınarken, ABD, AB ve NATO da kınama mesajı yayınladı. NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, Abhazya gibi Güney Osetya'nın da NATO tarafından bağımsız bir devlet değil, Gürcistan'ın bir parçası olarak görüldüğünü vurguladı.

2008 yılındaki Rus-Gürcü savaşında Gürcistan Güney Osetya ve Abhazya‘nın kontrolünü tamamen kaybetmiş, Rusya hami devlet olarak bölgeye binlerce asker göndermiş ve Gürcistan'dan bağımsızlığını ilan eden iki bölgeyi de bağımsız devlet olarak tanımıştı.

Batı'da Rusya'nın Kırım'ı ilhakının şoku sürerken, Güney Osetya'nın da Rusya'ya bağlanması olasılığı endişe yaratıyor.