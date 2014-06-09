T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Güney Osetya'da sandıktan 'Rusya' çıktı

2008’de Gürcistan’dan kopan Güney Osetya’da meclis seçimlerinden Rusya yanlısı partiler galip çıktı. Batı, ikinci bir Kırım vakasından endişe ediyor.

09 Haziran 2014 23:01


Gürcistan'ın kendi toprağı olarak gördüğü, ancak Rusya'nın kontrolünde bulunan Güney Osetya'da sandıktan Rusya yanlısı partiler galip çıktı. Yeni kurulan Rusya yanlısı Birleşik Osetya Partisi, oyların yüzde 43,10'unu alarak meclis seçimlerinden en güçlü parti olarak çıktı. Yine Rusya yanlısı Halkın Birliği partisi ise ikinci geldi.

Birleşik Osetya Partisi, Rusya'ya bağlı özerk Kuzey Osetya Cumhuriyeti ile birleşerek Rusya Federasyonu'na katılmayı hedefliyor. Güney Osetya'yı kendi toprağı olarak gören Gürcistan, 'gayrimeşru' ilan ettiği seçim sonuçlarını kınarken, ABD, AB ve NATO da kınama mesajı yayınladı. NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, Abhazya gibi Güney Osetya'nın da NATO tarafından bağımsız bir devlet değil, Gürcistan'ın bir parçası olarak görüldüğünü vurguladı.

2008 yılındaki Rus-Gürcü savaşında Gürcistan Güney Osetya ve Abhazya‘nın kontrolünü tamamen kaybetmiş, Rusya hami devlet olarak bölgeye binlerce asker göndermiş ve Gürcistan'dan bağımsızlığını ilan eden iki bölgeyi de bağımsız devlet olarak tanımıştı.

Batı'da Rusya'nın Kırım'ı ilhakının şoku sürerken, Güney Osetya'nın da Rusya'ya bağlanması olasılığı endişe yaratıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

GürcistanGüney OsetyaRusyaKırımBirleşik Osetya PartisiHalkın BirliğiOsetya Partisi RusyaKuzey Osetya CumhuriyetiRusya FederasyonuOsetyaABDNATOGenel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen AbhazyaRus-GürcüGürcistan Güney

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24