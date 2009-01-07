Güney, MİT değil JİTEM ajanıymış

Ergenekon’un kilit ismi Tuncay Güney’in MİT elemanı olduğunun kanıtı olarak kamuoyunda günlerce tartışılan belge tam tersi çıktı. Bugün gazetesinin ulaştığı belgeye göre Güney, MİT’in takibindeki JİTEM elemanıydı.



Bugün gazetesinin haberine göre 07/02/1997 tarihli 'çok gizli' belgeye göre Tuncay Güney'i izleyen birimler, temasları hakkında MİT'e kapsamlı bir rapor sundu. Belgede Tuncay Güney MİT'te değil Veli Küçük'ün emrinde JİTEM'de çalıştığı belirtiliyor.



Güney'in yaptığı görüşmeleri en ince ayrıntısına kadar takip eden birimin iki sayfalık raporunda şu ifadeler dikkat çekiyor: "Mezkur görüşmede Güney muhatabına, İbrahim Şahin ile Çatlı'nın birlikte görüntülendiği resimleri Kanal D'ye satan Haluk G'yi Mehmet Eymür'ün adamı Tuncay Özkan ile randevusunu kendisinin ayarladığını, adı geçenlerin görüşmeleri sırasında G'nin fotoğraflarını 2 milyar TL'ye Kanal D'ye sattığını, bu gelişmeler üzerine özel timcilerin G'yi hedef haline getirerek her yerde aramaya başladıkları.



Çatlı, Yılmaz, Küçük, Ersever...



Çatlı ile Mesut Yılmaz'ın birlikte görüntülendiği resimleri ise bir DYP milletvekiline kendisinin sattığını, bu milletvekilinin fotoğrafların montaj olmadığına dair Emniyet Genel Müdürlüğü laboratuarlarından rapor aldığını. Son günlerde, kendisinin de komutanı olan Tuğgeneral Küçük hakkında Çatlı ile bağlantılı olduğu yolunda birçok haberin kamuoyunda yer aldığını, Hanefi Avcı'nın ifadesi ile de Küçük'ün zor durumda kaldığını, adı geçen generalin yaptıklarının ortaya çıkması halinde kendisinin de bu durumdan etkileneceğini, zira Cem Ersever'in öldürülmesi olayının da vuzuha kavuşacağını."



Gazeteciye JİTEM’de iş teklifi



İki sayfalık belgede Güney'in 7 Şubat 1997 günü Akşam gazetesi yazı işlerinden B.A ile yaptığı görüşmenin detaylarına yer veriliyor. Tuncay Güney ile Akşam Gazetesi Yazı işleri çalışanı B.A arasındaki görüşmede yine aynı gazetede çalışan Fuat isimli çalışanın fotoğrafların pazarlanması aşamasında fazladan para istediği bu sebeple de sorunlar çıktığı gündeme geldi. Belgede söz konusu gazetecinin DYP'nin propaganda dergisini çıkarması karşılığında ayda 10 milyar TL alacağı bildiriliyor.



MiT belgeyi doğrulamıştı



Kod adı İpek' haberiyle gündeme gelen Tuncay Güney'in MİT personeli olduğu bilgisi bu belgeyle yeni bir boyut kazandı. MİT tarafından yapılan açıklamada da "Haberde yer alan belge teşkilatımıza aittir. Fakat Güney, o dönem itibariyle şüpheli faaliyetleriyle dikkatimizi çeken ve üzerinde çalışma yapılan bir şahıstır. Bu bağlamda, Tuncay Güney kayıtlı bir haber kaynağımız değildir" denilmişti.



Çiller-Oral fotoğrafı



Çok gizli raporun son bölümünde yer alan ifadeler ise şu şekilde: "Bahse konu DYP milletvekiline satmış olduğu fotoğrafları JİTEM'den temin ettiğini, JİTEM'in elinde hali hazırda Tansu Çiller ve Oral Çelik'in birlikte görüntülendiği fotoğrafların da bulunduğunu, ancak arada komutanın bulunması nedeniyle mezkur fotoğrafları elde ederek satışa çıkaramadığını ifade etmiştir."



