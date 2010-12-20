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Dünya

GÜNEY KORE'NİN TATBİKATI SONA ERDİ YEONPYEONG (A.A)

20 Aralık 2010 11:24

-GÜNEY KORE'NİN TATBİKATI SONA ERDİ YEONPYEONG (A.A) - 20.12.2010 - Güney Kore'nin Yeonpyeong Adası'nda gerçek mermilerle yaptığı deniz tatbikatının bittiği bildirildi. Yonhap haber ajansı, geçen ay Kuzey Kore'nin saldırısına uğrayan adada yapılan, bir saat kadar süren tatbikatın sona erdiğini duyurdu. Güney Kore ordusu, tatbikatta Kuzey Kore'yi caydırmak amacıyla savaş uçaklarının da yer aldığını bildirdi. Kuzey Kore 23 Kasımda yine bir tatbikat sırasında, adayı topçu ateşine tutmuş, 2 denizci ile 2 sivil ölmüştü. Yeonpyeong Adası etrafındaki suların kendi sınırlarına dahil olduğunu iddia eden Kuzey Kore, bir daha tatbikat yapılırsa misillemede bulunacağı uyarısında bulunmuştu. Güney Kore ordusu da Kuzey Kore'nin provokasyonuna "hemen ve sert bir biçimde" karşılık vereceğini bildirmişti.

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