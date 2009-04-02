Güney Koreli yıldızın dramı

Güney Kore'de geçen ay intihar eden dizi yıldızı Jang Ja-Yeon’un 7 sayfalık veda mektubu ülkeyi karıştırdı.



Mektupta 'Menajerim beni seks kölesi gibi kullanıp, medya patronları ve yöneticileriyle yatmaya zorladı' itirafları var.



Gecce.com'un haberine göre; geçen ay başında evinde kendisini öldüren genç yıldız, intiharıyla bütün Güney Kore’yi yasa boğarken, sanat dünyasını suçladığı intihar mektubuyla ülkede yeni bir şok yarattı. 26 yaşındaki Jang Ja-yeon, intiharından bir hafta önce yazdığı 7 sayfalık mektubunda menajerinin kendisini seks kölesi olarak kullandığını, rol kapabilmesi için medya yöneticileri ve CEO’larıyla yatmaya zorladığını anlatıyor. Dün ortaya çıkan mektupta Jang, eğlence endüstrisini yöneten erkeklere ağır suçlamalarda bulunuyor.



İlişkileri soruşturuluyor



Güney Kore’nin en sevilen televizyon dizisi 'Boys Over Flowers'ın (Çiçekler Üstündeki Erkekler) yıldızı Jang, mektubunda Güney Kore’deki televizyon ve sinema endüstrisi içindeki seks skandalını açığa çıkarınca polis, sektördeki güçlü erkeklerden bazılarıyla ilişkilerini soruşturmaya başladı. Suçlamaların merkezindeki menajeri Kim Sung-hoon ise erkek bir modele sarkıntılık ettiği haberleri üzerine Japonya’ya kaçtı. Jang’ın 7 Mart’ta ölümünden 48 saat sonra yaklaşık bir milyon hayranı internet sayfasını ziyaret etti.

